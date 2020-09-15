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Президент Австрии не видит связи между делом Навального и «Северным потоком-2»
15:34 15.09.2020 |
Президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток-2" нельзя связывать.
Об этом он сказал в Вене на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".
"Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев. Европейское общество будет реагировать и дискутировать. Но я лично, подчеркиваю, я лично, не вижу взаимосвязи между между "Северным потоком-2" и отравлением Навального", - сказал австрийский президент.
Он добавил, что, по его мнению, "Северный поток-2" является коммерческим проектом, который имеет политический аспект. Ван дер Беллен напомнил, что "Газпром" более 50 лет поставляет газ в Австрию.
"Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами, которые десятилетиями сотрудничают вместе. И такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне", - сказал австрийский президент.
Он добавил, что пока дело Навального не расследовано до конца, поэтому не стоит делать преждевременных выводов.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена согласовывать с европейскими партнерами любые действия против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Она также отметила, что еще не приняла окончательное решение о том, коснутся ли любые действия против Москвы газопровода "Северный поток-2".
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