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В британском парламенте одобрили критикуемый ЕС законопроект
09:12 15.09.2020 |
Депутаты Палаты общин парламента Великобритании одобрили в предварительном, втором, чтении законопроект о внутреннем рынке, предполагающий внесение односторонних изменений в соглашение о выходе Лондона из ЕС. Документ в понедельник, 14 сентября, поддержали 340 законодателей, против высказались 263. Таким образом обсуждение проекта закона переходит в новую стадию: впереди - детальные дискуссии по тексту, запланированные на этой неделе и на следующей.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в защиту своего плана по переписыванию сделки с ЕС по "Брекзит" задним числом, назвав свою инициативу защитой от ЕС, который может пойти на "крайние и неразумные" шаги в отношениях со своим бывшим членом. "У меня нет абсолютно никакого желания прибегать к этим мерам", - отметил Джонсон, представляя законопроект в Палате общин. "Это - политика, которая дает нам страховку", - считает премьер.
Ряд членов Консервативной партии, вынесшей законопроект на рассмотрение парламента, при этом отказались поддерживать документ, который, - как признает само правительство - предусматривает возможность нарушения Великобританией международного права.
Северная Ирландия - камень преткновения
Документ содержит изменения, которые предполагается внести в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Суть спорного законопроекта заключается в том, что Северной Ирландии и по завершении переходного периода в конце года будет гарантирован "неограниченный доступ" к британскому внутреннему рынку, это же касается неограниченного обмена товарами.
Проект закона предусматривает возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии, который, по оценкам премьера, в своем нынешнем виде позволяет ЕС вводить любые тарифы на товары, перемещаемые из Северной Ирландии в Великобританию.
Диалог Евросоюза и Великобритании об отношениях после "Брекзита" возобновился в середине августа после короткой летней паузы. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним. Очередной раунд торговых переговоров с ЕС прошел в Лондоне 8 сентября.
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