Финансовые новости
- |
- 14.09.20
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Мали после путча появится переходное правительство
10:15 14.09.2020 |
В Мали переговоры о формировании переходного правительства привели к конкретным результатам через три недели после военного путча. Этот орган власти будет включать 25 человек и действовать в течение следующих 18 месяцев, договорились участники многодневных консультаций в Бамако в субботу, 12 сентября. Предусмотрен также переходный совет из 121 человека, в который войдут представители различных общественных групп.
В соответствии с договоренностями, глава переходного правительства и его заместитель будут избраны специальной комиссией. Ее формированием займется хунта, назвавшая себя Национальным комитетом спасения народа. При этом ни временный глава государства, ни его заместитель по истечении переходного периода не смогут быть избраны на государственные должности.
Протесты в Мали
Протесты в западноафриканской стране начались в марте 2020 года. Поводом для этого послужило решение Конституционного суда об отмене в ряде избирательных участков результатов голосования на парламентских выборах. В результате этой акции партия Ибрагима Бубакара Кейты, на тот момент являвшегося президентом республики, смогла сохранить большинство в парламенте.
В июне протесты в Мали стали массовыми. Демонстранты, протестовавшие против обнищания населения, роста коррупции и активизации действий экстремистских группировок, требовали отставки президента и правительства. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.
После того, как в августе военные захватили власть, президент Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе были арестованы. Глава государства заявил о своем уходе в отставку и позднее был эвакуирован в Объединенные Арабские Эмираты на лечение.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил
ТОП-НОВОСТИ
|Коалиция жабы с гадюкой. Почему Рада собирается провалить бюджет
|Дотянуть бы до весны. Сколько Украина продержится без транша МВФ
|Освободить всех заложников: Решится ли Зеленский на ультиматум Путину
|Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил
|В Мали после путча появится переходное правительство
|В Венгрии отбирают частоту у оппозиционной радиостанции Klubradio
|Еврокомиссия намерена не запрещать, а регулировать криптовалюты
|Китай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его США
|Греция приобретет 18 истребителей "Rafale" и четыре фрегата
|Во Франции мэры 11 городов предлагают временный мораторий на технологию 5G
Это интересно
|Airbus начала исследовать возможность полетов птичьим клином
|Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200
|Xiaomi представила крутую футуристическую новинку на своей площадке коллективного финансирования
|Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу в Китае
|Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц
|Французская лакшери-компания LVMH не будет покупать ювелирного гиганта Tiffany