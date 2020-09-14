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Во Франции мэры 11 городов предлагают временный мораторий на технологию 5G
08:57 14.09.2020 |
Во Франции 68 представителей местных властей, среди которых мэры 11 крупных городов, требуют от правительства ввести мораторий на технологию связи 5G, пока не состоятся "децентрализованные демократические дебаты" о ее дальнейшем применении.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Cеред подписантов обращения - мэры таких крупных городов как Страсбург, Бордо, Лион и Марсель.
В обращении отмечают, что правительство определило внедрение технологии 5G как стратегическую цель для Франции, в частности, в сентябре планируется распределение частот для операторов, однако это решение "не прошло надлежащей публичной консультации", а "реальная полезность 5G далеко не столь очевидна, как это подают операторы мобильной связи и правительство".
Далее приводят предостережения экологического характера, в частности, что технология приведет к значительно большему потреблению данных, следственно и электроэнергии, что это приведет к более быстрому истощение невозобновляемых природных ресурсов и загрязнению окружающей среды в результате добычи металлов, необходимых для производства новейших устройств и оборудования, которые поддерживают 5G.
Также отмечают, что пока недостаточно доказательств влияния технологии на окружающую среду и здоровье людей.
Кроме того, добавляют дальше, внедрение 5G. когда еще не вся территория вне крупных городов имеет надлежащее покрытие менее передовыми видами связи, усилит цифровое неравенство в зависимости от места проживания людей.
"Выбор по поводу внедрения или невнедрения 5G должны делать не операторы, не эксперты, но все граждане, чтобы решить этот прозрачным и демократическим способом.
Мы, мэры и избранные представители власти, предлагаем применить мораторий на разворачивание технологии 5G минимум до лета 2021 года. В течение этого года мы просим организовать децентрализованные демократические дебаты по 5G и другим вопросам цифровых технологий... Мы просим предоставить приоритет уменьшению цифрового неравенства путем развертывания сети в сельской местности и финализации внедрения технологии 4G", - заявляют подписанты.
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