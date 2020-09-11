Финансовые новости
- |
- 11.09.20
- |
- 02:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС на 6 месяцев продлил персональные санкции против России
23:01 10.09.2020 |
Совет Европейского союза продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета.
"Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов, и в дальнейшем будут применяться к 175 особам и 44 субъектам хозяйствования.
Решение было принято Советом в письменной форме. Нормативно-правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 11 сентября.
Ранее сообщалось, что вскоре этот список пополнят около 15 имен и компаний из-за строительства Керченского моста
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ в районе поселка Шумы временно отменяется - источник в Офисе президента
|Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет
|Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США ввели санкции против Деркача, который публиковал «пленки Порошенко-Байдена»
|ЕС на 6 месяцев продлил персональные санкции против России
|ЕЦБ отмечает восстановление активности в еврозоне, будет следить за курсом евро - Лагард
|Подписана Конвенция между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения
|ЕЦБ оставил без изменений базовую ставку и параметры программы покупки активов PEPP
|Евросоюз грозит Великобритании судебным иском
Это интересно
|Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei
|Луноход Toyota назвали в честь внедорожника
|Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается
|В противостоянии Epic Games и Apple — новый поворот. Apple подала в суд на Epic Games за нарушение контракта и хочет компенсацию
|В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry
|Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна