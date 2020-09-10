ЕЦБ отмечает восстановление активности в еврозоне, будет следить за курсом евро - Лагард

Статистические данные, поступающие с июля позволяют говорить о существенном восстановлении активности в еврозоне, в целом соответствующем ожиданиям, однако она остается существенно ниже уровней, в основном наблюдавшихся до пандемии коронавируса, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

"Хотя активность в производственном секторе продолжает восстанавливаться, активность в секторе услуг в последнее время несколько замедлилась. Устойчивость восстановления остается под влиянием значительной неопределенности, продолжая в высокой степени зависеть от развития ситуации с пандемией и успеха политик по ее сдерживанию", - отметила она.

Давление на базовую инфляцию продолжают оказывать низкие цены на энергоносители и слабое ценовое давление, сказала Лагард, отметив необходимость сохранения масштабных стимулирующих мер для поддержания восстановления экономики и обеспечения ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.

"Внутренний спрос в еврозоне продемонстрировал существенное восстановление с низких уровней, однако неопределенность в отношении прогноза экономики продолжает оказывать давление на потребительские расходы и инвестиции бизнеса", - отметила глава ЕЦБ.

По ее словам, в связи с необходимостью масштабных мер стимулирования ЕЦБ принял решение оставить денежно-кредитную политику без изменений.

По итогам заседания в четверг регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года, и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что период кризиса, связанного с коронавирусом, завершился, говорится в сообщении регулятора. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

Глава ЕЦБ отметила снижение дефляционных рисков с июня и сказала, что экономические прогнозы Центробанка не предусматривают риска дефляции.

Лагард прокомментировала ситуацию с укреплением евро, сказав, что совет управляющих ЕЦБ обсудил этот вопрос, но не таргетирует курс валюты. По ее словам, регулятор будет внимательно следить за влиянием динамики евро на инфляцию.

"В текущих условиях высокой степени неопределенности совет управляющих будет внимательно оценивать поступающие данные, включая изменения курса валюты, чтобы оценить его влияние на среднесрочный прогноз инфляции. Он остается готов скорректировать все инструменты надлежащим образом, чтобы убедиться, что инфляция устойчиво приближается к целевому показателю", - сказала Лагард.

Лагард отметила, что ЕЦБ принял во внимание новую стратегию Федеральной резервной системы (ФРС), предусматривающую более гибкий подход к таргетированию инфляции. По ее словам, пересмотр стратегии ЕЦБ будет сфокусирован на определении ценовой стабильности.

Курс евро продолжает расти к доллару США в ходе торгов в четверг после заседания ЕЦБ и на фоне выступления Лагард. К 16:32 МСК единая европейская валюта находится на уровне $1,1898 по сравнению с $1,1804 днем ранее.