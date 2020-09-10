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ЕЦБ оставил без изменений базовую ставку и параметры программы покупки активов PEPP
15:33 10.09.2020 |
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора.
На такой отметке эта ставка находится с марта 2016 года.
Ставка по депозитам была также сохранена, на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.
ЕЦБ ожидает, что сохранит все ставки на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода, также говорится в релизе регулятора.
Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,35 триллиона евро, и она будет действовать минимум до конца июня 2021 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, минимум до конца 2022 года.
"Совет управляющих по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты в зависимости от обстоятельств, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к целевому показателю", - добавил регулятор.
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