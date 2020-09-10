Финансовые новости
- |
- 10.09.20
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евросоюз грозит Великобритании судебным иском
14:07 10.09.2020 |
В Евросоюзе обдумывают возможность правовых шагов против Великобритании в связи с планами Лондона в одностороннем порядке внести поправки в договор о "Брекзите". Намерения Соединенного Королевства - это "явное нарушение существенных положений" протокола о Северной Ирландии,включенного в соглашение, говорится в экспертном заключении для стран-участниц ЕС, экземпляр которого имеется в распоряжении агентства AFP.
Как отмечается в документе, ответным шагом Евросоюза может стать подача против Великобритании иска в Европейский суд, который может обязать правительство в Лондоне к штрафным выплатам.
Лондон готовит законопроект о внутреннем рынке
9 сентября правительство Великобритании представило законопроект, направленный на внесение поправок в принятое в январе соглашение о выходе из ЕС. Суть спорного проекта заключается в том, что Северной Ирландии и по завершении переходного периода в конце года будет гарантирован "неограниченный доступ" к британскому внутреннему рынку, это же касается неограниченного обмена товарами.
Диалог Евросоюза и Великобритании об отношениях после "Брекзита" возобновился в середине августа после короткой летней паузы. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним. Очередной раунд торговых переговоров с ЕС прошел в Лондоне 8 сентября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет
|Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
|Инспекция позиций ВСУ представителями «ДНР»: В чем здесь кроется зрада
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз грозит Великобритании судебным иском
|Хозяйка бренда нижнего белья требует разрешить ей вступить в джентльменский клуб
|США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушения «крымских» санкций против РФ
|Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц
|Глава Еврокомиссии крайне обеспокоена планами Британии нарушить Brexit-договоренности
|Виталий Портников: Белорусские «титушки» – предвестники краха
Это интересно
|Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается
|В противостоянии Epic Games и Apple — новый поворот. Apple подала в суд на Epic Games за нарушение контракта и хочет компенсацию
|В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry
|Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
|Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV