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Хозяйка бренда нижнего белья требует разрешить ей вступить в джентльменский клуб
13:02 10.09.2020 |
Эмили Бенделл, основательница британского бренда нижнего белья Bluebella, требует от одного из старейших джентльменских клубов Лондона отказаться от принципа предоставлять членство только мужчинам. Если клуб не изменит свою традиционную политику, она грозит подать на него в суд.
В марте этого года ей было отказано во вступлении в клуб, что, как утверждают Бенделл и ее юристы, нарушает Акт о равенстве 2010 года.
Клуб "Гаррик" существует с 1831 года. Его членами в разное время были сэр Лоуренс Оливье, Чарльз Диккенс, Герберт Уэллс и Александр Милн.
"Я понятия не имела, что эти клубы только для мужчин до сих пор существуют, и была изумлена и шокирована. Я решила посмотреть, что я могу в связи с этим сделать", - сказала Эмили Бенделл Би-би-си.
"Если членами таких клубов являются люди, которые управляют нашей страной, то о чем это говорит? Что женщинам закрыт путь в их общество и на их собрания? Это вредно для нашего дела, и я считаю, что это важно. Надеюсь, что члены клуба "Гаррик" поймут, что мир изменился, и примут верное решение", - добавила она.
Эмили Бенделл направила клубу письмо с требованием дать ответ до 5 октября. Его адресатом является женщина - секретарь клуба Энн Робби. "Гаррик" нанимает женщин на работу и допускает их в свое здание - но только в качестве гостей кого-то из постоянных членов клуба.
"Гаррик" считается одним из самых знаменитых английских клубов, его основала группа "образованных джентльменов" как место общения людей, имеющих отношение к театру.
В настоящее время в нем состоят около 1400 человек. Новые кандидатуры предлагаются кем-то из постоянных членов и должны быть одобрены общим тайным голосованием, причем согласно заявлению, сделанному основателями почти 200 лет назад, "лучше исключить десять не вызывающих возражений людей, чем допустить одного ужасного зануду".
"Гаррик" - один из старейших и самых знаменитых клубов в мире, но он придерживается устаревших и просто незаконных в наши дни ценностей. Г-жа Бенделл сделала успешную карьеру и любит искусство, так что имеет все основания быть членом клуба "Гаррик" и пользоваться предоставляемыми им услугами", - говорят ее адвокаты.
С юридической точки зрения главный вопрос состоит в том, является ли клуб предприятием сферы услуг. Согласно статье 20 Акта о равенстве, последние не имеют права дискриминировать клиентов по какому-либо признаку.
Би-би-си обратилась к клубу "Гаррик" с просьбой прокомментировать ситуацию и ожидает ответа.
В Лондоне по-прежнему действуют более двух десятков традиционных джентльменских клубов, многие из них поменяли свою политику и разрешили вступать женщинам. Однако некоторые сохраняют верность принципу "только для мужчин" и отказываются вводить членство для женщин.
В 2018 году газета Guardian писала, что по меньшей мере три таких клуба продолжают запрещать женщинам не только членство, но и посещение. Клуб "Гаррик" в их число не входит.
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