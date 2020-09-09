Пленарное заседание Европейского парламента на следующей неделе перенесли из Страсбурга в Брюссель - французские власти объявили город "красной зоной" в связи с распространением коронавируса.

О решении во вторник вечером объявил глава Европарламента Давид Сассоли, сообщает "Европейская правда".

"Мы сделали все, чтобы восстановить нормальный ход наших пленарных заседаний в Страсбурге. Однако возрождение пандемии во многих государствах-членах и решение французских властей отнести весь департамент Нижний Рейн к "красной зоне" заставляют нас пересмотреть наше возвращение в Страсбург", - заявил Сассоли. Его заявление опубликовано на сайте Европарламента.

"Хотя мы очень разочарованы этим решением, мы должны учитывать, что трансфер администрации Европейского парламента приведет к карантину для всех сотрудников после их возвращения в Брюссель", - добавил глава Европарламента.

Поэтому пленарное заседание Европарламента с 14 по 17 сентября пройдет в Брюсселе.

Европейский парламент должен был восстановить в Страсбурге заседания, которые были прерваны еще в марте из-за пандемии коронавируса.

Со стороны многих депутатов и сотрудников Европарламента звучало возмущение по поводу намерений заставить тысячи людей отправиться в район, который на прошлой неделе был обозначен как "красная зона".