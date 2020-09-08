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Несколько стран НАТО проведут морскую операцию в Арктике
14:21 08.09.2020 |
Корабли британского флота возглавят многонациональную оперативную группу в рамках операции на крайнем Севере, которая должна продемонстрировать свободу доступа и навигации в регионе.
Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении ВМС Британии.
Фрегат типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring будут работать вместе с эсминцем класса Arleigh Burke ВМС США USS Ross и норвежским фрегатом класса Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульной авиации.
Они будут действовать в условиях минусовых температур, чтобы еще больше углубить общее понимание сложной обстановки и одновременно способствовать поддержанию мира в регионе.
"Британия, США, Дания и Норвегия работают вместе, чтобы повысить нашу готовность действовать на Крайнем Севере и повысить устойчивость в области, которая жизненно важна для интересов Великобритании", - говорится в сообщении.
Британский флот напоминает, что в мае этого года в Баренцевом море Британия и США также проводили операцию.
"Действуя бок о бок открыто и прозрачно, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать свою приверженность поддержанию мира и свободы судоходства для всех в жизненно важном районе", - отмечают ВМС Британии.
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