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Fitch пересмотрело прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год до 4,4% с 4,6%
12:38 08.09.2020 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings немного улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год, отметив, что восстановление экономической активности после беспрецедентно тяжелого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит быстрее, чем ожидалось.
Тем не менее, темпы восстановления экономики могут вновь замедлиться в скором времени, говорится в сентябрьском докладе Global Economic Outlook (GEO).
Мировой ВВП в текущем году снизится на 4,4%, прогнозирует Fitch. В июне ожидалось падение на 4,6%.
"Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, и показатели розничных продаж в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровни, однако мы сомневаемся, что можно ожидать V-образного восстановления экономики, - отмечает главный экономист Fitch Ratings Брайан Култон. - Серьезные проблемы с безработицей в Европе еще впереди, компании сокращают капиталовложения, и меры социального дистанцирования продолжают ограничивать частное потребление".
Эксперты Fitch улучшили прогноз для США на 2020 год: ВВП страны, по их оценкам, снизится на 4,6%, а не на 5,6%, как ожидалось в июне. Прогноз роста китайской экономики на этот год еще в конце июля был повышен агентством до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.
В то же время, прогноз снижения ВВП еврозоны на текущий год был ухудшен до 9% с 8%, Великобритании - до 11,5% с 9%, для emerging markets (без учета Китая) - до 5,7% с 4,7%. Ухудшение прогноза для emerging markets отражает, в частности, изменение прогноза падения ВВП Индии в финансовом году, завершающемся в марте 2021 года, до 10,5% с ожидавшихся ранее 5%.
"Мы не ожидаем, что нынешние темпы восстановления экономики сохранятся в ближайшие месяцы, поскольку позитивный импульс, связанный со снятием карантинных мер, ослабевает, проблемы рынка труда ограничивают потребительские расходы, в то время как компании сокращают капиталовложения, - отмечает Култон. - Кроме того, поскольку распространение коронавируса по-прежнему не взято под контроль, продолжающееся социальное дистанцирование и соответствующие ограничения будут сдерживать экономическую активность".
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