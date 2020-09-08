Трамп считает опасной для США программу Байдена в сфере энергетики

Планы кандидата от демократов на пост главы США Джо Байдена в сфере энергетики нереалистичны, а в случае реализации - негативно скажутся на стране, считает президент Дональд Трамп.

"Байден также обещает уничтожить энергетический сектор США... Он хочет всюду построить ветряные электростанции", - сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник.

"Но тогда ему нужно будет договариваться с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому они-то этого не делают. А если они этого не будут делать, то США окажутся в очень неблагоприятном экономическом положении (так как цена на энергию в США, по мнению Трампа, повысится - ИФ)", - добавил он.

Ранее Трамп критиковал планы Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату. "Это вообще не помогло бы экологии и при этом ударило бы по нашей промышленности и укрепило бы позиции Китая", - сказал президент США в июле.

В частности, по словам Трампа, программа Байдена в случае реализации приведет к уничтожению компаний, работающих в сфере добычи газа и "чистого угля". Трамп считает, что подобные планы в итоге затруднят борьбу США с конкурентами в сфере экономики. Он напомнил, что американские компании сейчас очень активно ведут борьбу против "Китая, других стран мира, в том числе - против Европы".

Байден обещает в случае избрания президентом взять курс на все более активное использование в США "чистых" источников энергии, чтобы резко сократить количество вредных выборов в атмосферу и, таким образом, внести вклад в борьбу против изменения климата. Согласно плану Байдена, стране необходимы массированные инвестиции в сферу чистой энергетики. Параллельно он призывает ввести ограничения, которые коснутся компаний, добывающих нефть и газ. Байден также намерен принимать жесткие меры, в том числе, в судебной сфере, для борьбы против компаний, загрязняющих окружающую среду.

Трамп, в свою очередь, заявляет, что подобные планы оторваны от реальности и приведут лишь к удорожанию энергии и к уничтожению большого количества рабочих мест в нефтегазовой сфере.

БАЙДЕН НЕ СПОСОБЕН ПОНЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ СТРАНЫ - ТРАМП

Трамп предположил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден никогда не был способен понять, каковы приоритеты для его страны.

"Байден ничего не понимает. Он не разбирался в политике, когда был в расцвете сил, а в нынешнем своем состоянии - тем более", - заявил Трамп.

Президент также отметил, что его соперник на предстоящих президентских выборах за 47 лет политической карьеры добился лишь того, что помог в создании за счет США рабочих мест в Китае, Мексике и других странах.

"Если Байден станет президентом, Китай сможет делать с США все, что захочет", - считает Трамп.

Трамп регулярно обвиняет многие американские СМИ в симпатиях к Демократической партии в целом и к Байдену в частности. По его мнению, именно для помощи демократам такие СМИ публикуют "фейковые новости" о работе нынешней администрации США.

Самого Байдена Трамп давно прозвал Сонным Джо. Президент США регулярно заявляет, что его соперник на выборах, судя по всему, стал плохо соображать и потому не может управлять страной.