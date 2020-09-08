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Осужденным за убийство Хашогги отменили смертные приговоры
23:24 07.09.2020 |
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман (слева)
Спустя почти два года после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашоггисуд Саудовской Аравии заменил смертные приговоры пяти осужденным по этому делу на пожизненные сроки. Как уточняют в понедельник местные СМИ, пять человек приговорили к 20 годам тюремного заключения. Еще трое осужденных будут лишены свободы на сроки от семи до десяти лет.
В мае сыновья Хашогги заявили, что прощают убийц своего отца, что, как полагает агентство AFP, дало саудовским властям повод для пересмотра смертных приговоров.
Зверское убийство саудовского журналиста
Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицал, что он приказал убить журналиста. Тем не менее спецдокладчица ООН Аньес Калламар пришла к выводу, что есть серьезные основания полагать, что бен Сальман несет личную ответственность за произошедшее.
Суд в Эр-Рияде над 11 фигурантами дела начался в январе 2019 года. Правозащитные организации критиковали власти Саудовской Аравии за препятствование достоверному расследованию случившегося и закрытый характер судебного процесса. Саудовский суд в декабре 2019 года приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления.
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