ЕС предостерегает Сербию от переноса посольства в Иерусалим

Европейский Союз критикует возможный перенос посольства Сербии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. "Любые дипломатические шаги, ставящие под вопрос общую позицию ЕС по Иерусалиму, вызывают серьезную озабоченность и сожаление", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в понедельник, 7 сентября, на переговорах о нормализации отношений Белграда и Приштины.

О вероятном переносе посольства стало известно после того, как президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти 4 сентября в присутствии президента США Дональда Трампа в Белом доме договорились об экономическом сближении. Американский лидер назвал подписание соглашения "прорывом" и событием "подлинно исторического" масштаба, а также сообщил, что Сербия согласилась последовать примеру Соединенных Штатов и перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Однако Евросоюз перед мероприятием в Белом доме был поставлен в известность лишь об экономических аспектах договоренности Сербии и Косово, подчеркнул Стано на переговорах в Брюсселе, где присутствовали Вучич и Хоти.

Независимость Косово

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Ее признали целый ряд европейских государств, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют большинство государств постсоветского пространства, а также Китай и Индия.

Европейский Союз прилагает усилия для нормализации отношений между Приштиной и Белградом. Для Брюсселя признание независимости Косово является предварительным условием вступления Сербии в ЕС. При этом среди государств Европейского Союза нет страны с посольством в Иерусалиме, указал представитель внешнеполитической службы Евросоюза.