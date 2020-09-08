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НАТО проводит под Тбилиси учения с участием армии Грузии
17:58 07.09.2020 |
Вооруженные силы Грузии и нескольких стран НАТО в понедельник, 7 сентября, начали учения в окрестностях Тбилиси. В маневрах под названием "Благородный партнер" (Noble Partner) на военной базе "Вазиани" и тренировочном лагере "Норио" участвуют около 2800 военнослужащих из США, Франции, Великобритании и Польши. Учения продлятся до 18 сентября.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал маневры "гарантией мира" в стране. Учения "не направлены против кого-либо", подчеркнул он на церемонии открытия.
Североатлантический альянс еще в 2008 году заявил, что Грузия станет его участником. Однако формальный процесс вступления еще не начался. По словам грузинского премьера Гахарии, маневры являются "важнейшей частью" усилий страны по присоединению к НАТО. Грузия уже участвовала в международных миротворческих миссиях в Косово, Ираке и Центрально-Африканской республике, а также в миссии Североатлантического альянса в Афганистане.
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