Раскол в лагере Меркель. Почему это выгодно Украине

Владислав Гирман / Деловая столица

Многолетняя карьера Ангелы Меркель может завершиться скандалом.

В воскресенье соратница канцлера Ангелы Меркель, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала журналистам Reuters интервью, которое подтвердило предположение о грандиозной встряске как внутри правительства ФРГ, так и в рядах партии Меркель - Христианско-Демократическом Союзе (ХДС).

Встряхнуло же их отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. Инцидент для многих в Германии поставил ребром вопрос о сотрудничестве с Россией, в первую очередь в завершении строительства "Северного потока-2".

И если до недавнего времени правительство Меркель и сама канцлер стремились (и призывали к этому) разделять эти два вопроса - отравление и газопровод, то в последнее время некоторые видные представители немецкого истеблишмента, да и самого правительства, похоже, решились на открытое неподчинение госпоже Меркель.

Во-первых, напомним, после сложения Меркель с себя полномочий лидера ХДС, эти функции выполняет Крамп-Карренбауэр. И 6 сентября она выразила готовность обсуждать санкции в отношении Москвы, включая и те, что затрагивают "СП-2".

"Я всегда говорила, что "Северный поток-2" - далеко не самый любимый мой проект. Для меня всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины", - цитирует ее Reuters.

В то же время, Крамп-Карренбауэр оставила Москве пусть и узкое, но пространство для маневров, одновременно обезопасив Берлин и подчеркнув, что мяч сейчас на поле россиян. Дальнейшие действия ФРГ, по ее словам, будут зависеть от того, какие ответы дадут в Москве. Если вообще дадут.

Во-вторых, схожее по смысловой нагрузке заявление не так давно в интервью Bild am Sonntag сделал и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он, в частности, выразил надежду, что "Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию по "Северному потоку-2", какой бы ущерб ни принесла немецким фирмам остановка проекта.

В-третьих, вспомним еще об одном интервью видного "голоса" Берлина - главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Общаясь с журналистами Der Spiegel, он своим комментарием о ситуации с Навальным если не похоронил сотрудничество с Кремлем, то, как минимум, поднес лопаты, чтобы выкопать эту могилу.

В-четвертых, опять-таки 6 сентября представители как меркелевского ХДС, так и "Зеленых" (нарастивших мышцы на последних выборах) обратились к одному из основных адептов кремлевской экономической экспансии - бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, являющемуся главой правления Nord Stream 2 AG.

Замглавы фракции ХДС\ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефул и лидер "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт призвали Шредера в связи с отравлением Навального отказаться от своего поста в газпромовском проекте.

Прискорбно, безусловно, то, что ни аннексия Крыма и вторжение россиян на Донбасс, ни даже кибератаки на правительство ФРГ немецкий политикум и членов федерального правительства не заставили консолидировано выступить против российской "трубы".

Однако, наверное, лучше поздно, чем никогда. Тем более что все вышеперечисленные заявления немецких чиновников и политиков предрекают серьезный разворот вектора политики Берлина в отношении России.

И вместе с тем они дают основания полагать, что внутренняя оппозиция Меркель вновь активизировалась. Только в отличие от миграционного кризиса, теперь камнем преткновения является сотрудничество Германии с Россией.

Гипотезу о призраке раскола в лагере Меркель подтверждает и опубликованная на сайте Atlantic Council 3 сентября статья замглавы стратегического отдела правительства земли Баден-Вюртемберг Родерика Кефферпютца. И это в-пятых.

В ней автор он критикует китайскую политику Меркель, призывает ее (политику) полностью перестроить, не ограничиваясь продвижением сугубо экономических интересов Германии, но сочетая его с геополитикой.

По словам Кефферпютца, Берлин долго жил под зонтиком США, что давало ему возможность заниматься одной лишь коммерцией. Однако международные конфликты продемонстрировали уязвимость экономики ФРГ перед и зависимость от Китая (или России).

Потому, считает автор, Берлину пора бы зарыть топор войны с Вашингтоном. И движение к этой цели уже началось.

На первый взгляд, какое значение имеют мысли какого-то там аналитика, причем еще и не из "Центра", а из правительства одной земли?

Но. Для начала, мнение его опубликовано на главной платформе трансатлантического объединения и кооперации - Atlantic Council.

Кроме того, Баден-Вюртемберг - регион, далеко не последний в плане важности для ХДС. Эта земля традиционно "консервативна". Местный избиратель в большинстве своем голосует за партию Меркель. И сейчас в Баден-Вюртемберге коалиция сформирована из представителей ХДС и, опять-таки, "Зеленых".

Так что в канцелярии Меркель будут считаться с позицией соратников из Баден-Вюртемберга.

В особенности в столь непростой период для правительства Меркель и будущего ее преемницы/преемника.

Дело тут не только в отравлении лидера российской оппозиции, но и в контактах Меркель с Москвой в целом. Ее положение, как видим, уже довольно шаткое.

Усугубляет ситуацию и набирающий обороты скандал с игнорированием ее канцелярией рисков от лоббирования интересов финтех-платформы Wirecard, один из топ-менеджеров которой - Ян Марсалек - работал в интересах России.

2 сентября в финансовом комитете Бундестага состоялись слушания, посвященные продвижению позиций Wirecard офисом Меркель и лично канцлером в Китае.

Как выразилась после слушаний член финкомитета от «Зеленых» Лиза Паус, канцелярия Меркель «была на самом деле пугающе наивной», когда сотрудничала с этой компанией.

Вина, по мнению Паус, лежит и на министерстве финансов, поскольку ведомство проигнорировало как все сообщения в прессе, так и выводы экспертов о мошеннических схемах Wirecard.

А Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin), сказала депутат в интервью Bloomberg, и вовсе нужно кардинально реформировать.

При этом участники слушаний сошлись во мнении, что действия канцелярии Меркель и прочих ведомств заслуживают полноценного парламентского расследования.

Куда повернет новый лидер

Меркель уже столкнулась с многосторонним и многоуровневым давлением - из-за поддержки проекта СП-2, из-за отравления Навального, из-за помощи компании, от которой тянется нить в Кремль.

Как уже писала «ДС», ее карьера в качестве главы правительства, лидера Германии, может завершиться бесславно.

Уход Меркель на политическую пенсию, намеченный на 2021 г., может сопровождаться нешуточным скандалом, который, с учетом формирования сегодня внутренней оппозиции, предусматривает сразу несколько сценариев. Причем даже не взаимоисключающих.

Главный вопрос ныне: а кто станет все же новым канцлером? Кого в преемники выберет Меркель или кого выберут им (или ею) вместо самой канцлера.

В текущих реалиях возглавить ХДС может более компромиссная фигура - политик как более гибкий, так и более слабый. Его/ее слабость будет прямо обусловлена фундаментом условного компромисса.

Не исключено, что упомянутая выше Крамп-Карренбауэр, вышедшая в феврале из гонки за пост канцлера в 2021 г., снова вернется в строй. Если проанализировать ее высказывания по СП-2 и по другим острым для Берлина и Европы вопросам, то нынешняя лидер ХДС вполне подходит на роль компромиссного лидера.

Второй сценарий предполагает усиление раскола внутри ХДС и команды Меркель. Если ее преемник/преемница не сможет объединить однопартийцев, найти нужные слова, чтобы их убедить; то осколки ХДС могут отдрейфовать к другим политическим проектам, в зависимости от идеологической, политико-прагматической позиции людей, входящих в эти отколовшиеся группы.

Кто-то оформит союз с «Зелеными» (а он уже де-факто образовался); кто-то из крыла ультраконсервативных представителей консервативного ХДС может пойти на сближение с ультраправой "Альтернативой для Германии" (АдГ), а кто-то и попытает счастья в альянсе с эсдеками - Социал-демократической партией Германии, членом которой является Шредер.

Для режима Путина этот раздрай в немецкой политике и растущее давление на Ангелу Меркель чреваты потерей одного из ключевых адвокатов в Европе.

Да, еще есть президент Франции Эммануэль Макрон. Но тот после скандала с предположительно шпионящим на Кремль французским подполковником взял паузу в поддержке идеи диалога с Москвой. И еще продолжительное время он будет осторожен.

Позиции Меркель же серьезно просели. Несмотря на то что она публично критиковала Россию за агрессию против Украины, поддерживала санкционный режим, она также параллельно ратовала за экономическое и энергетическое сотрудничество с Москвой.

И хотя то, что Меркель уходит на пенсию, является давно известным фактом, куда важнее, в первую очередь для РФ, в каких условиях произойдет передача власти.

Если бы Ангеле Меркель удалось сохранить текущий статус-кво и гарантировать "послушание" преемницы/преемника, то Москве было бы все равно, кто занимает этот пост.

Но наметившийся раскол в правящей партии Германии создает определенные завихрения неопределенности для Москвы. Ведь существует как вероятность того, что новый глава ФРГ продолжит линию Меркель, так и того, что он или она сделают разворот на 180 градусов.

