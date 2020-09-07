Финансовые новости
- |
- 07.09.20
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Швейцарии открыли 15-километровый ж/д тоннель в Альпах
17:28 07.09.2020 |
В Швейцарии открыли железнодорожный тоннель протяженностью 15,4 км. Первый поезд через тоннель был грузовым и проследовал в южном направлении. Об этом сообщает Railway gazette.
С его открытием страна завершила масштабный проект Новые железнодорожные линии через Альпы (NЕАТ) стоимостью более 22 млрд франков (более $24 млрд по текущему курсу), в рамках которого ранее были построены Лечбергский (2007) и Сен-Готардский (2016) тоннели.
Новый тоннель включает в себя две "трубы", расстояние между которыми составляет 40 м. Через каждые 325 м тоннели связаны поперечными переходами.
Новый тоннель и двойной маршрут на линии Цуг - Арт-Гольдау сократят время в пути на линии Цюрих - Лугано примерно на 20 минут, уменьшив время в пути от Цюриха до Милана до 3 часов 17 минут.
Виадук Каморино в северном конце тоннеля обеспечит прямое сообщение с линией Губиаско - Локарно, сокращая время в пути между Лугано и Локарно с 51 до 30 минут.
Швейцарские железнодорожники также ожидают, что с декабря удастся ускорить на 2 часа время транзита грузов, проходящих в корридоре "север-юг".
Предполагается, что через тоннель Ченери, строительство которого продолжалось 12 лет и обошлось в 3,6 млрд франков, ежедневно смогут проходить 170 грузовых и 180 пассажирских поездов. В целом в NЕАТ было инвестировано около 22,8 млрд франков. При этом больше всего средств потребовало сооружение 57-километрового Сен-Готардского тоннеля - более 12 млрд франков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
|Атака с двух сторон. Зачем Коломойский и Ермак растаскивают фракцию «слуг народа»
|Что делали над Украиной американские бомбардировщики B-52
|Летающая Верещук. Кто из кандидатов сможет рассмешить избирателей больше, чем Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Раскол в лагере Меркель. Почему это выгодно Украине
|В Швейцарии открыли 15-километровый ж/д тоннель в Альпах
|Беларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервов
|В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым
|Меркель не исключает санкций против «Северного потока - 2»
|«Примитивизм и пошлость»: президент Сербии прокомментировал хамский комментарий МИД РФ
Это интересно
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками
|Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений
|Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning