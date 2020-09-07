В Швейцарии открыли 15-километровый ж/д тоннель в Альпах

В Швейцарии открыли железнодорожный тоннель протяженностью 15,4 км. Первый поезд через тоннель был грузовым и проследовал в южном направлении. Об этом сообщает Railway gazette.

С его открытием страна завершила масштабный проект Новые железнодорожные линии через Альпы (NЕАТ) стоимостью более 22 млрд франков (более $24 млрд по текущему курсу), в рамках которого ранее были построены Лечбергский (2007) и Сен-Готардский (2016) тоннели.

Новый тоннель включает в себя две "трубы", расстояние между которыми составляет 40 м. Через каждые 325 м тоннели связаны поперечными переходами.

Новый тоннель и двойной маршрут на линии Цуг - Арт-Гольдау сократят время в пути на линии Цюрих - Лугано примерно на 20 минут, уменьшив время в пути от Цюриха до Милана до 3 часов 17 минут.

Виадук Каморино в северном конце тоннеля обеспечит прямое сообщение с линией Губиаско - Локарно, сокращая время в пути между Лугано и Локарно с 51 до 30 минут.

Швейцарские железнодорожники также ожидают, что с декабря удастся ускорить на 2 часа время транзита грузов, проходящих в корридоре "север-юг".

Предполагается, что через тоннель Ченери, строительство которого продолжалось 12 лет и обошлось в 3,6 млрд франков, ежедневно смогут проходить 170 грузовых и 180 пассажирских поездов. В целом в NЕАТ было инвестировано около 22,8 млрд франков. При этом больше всего средств потребовало сооружение 57-километрового Сен-Готардского тоннеля - более 12 млрд франков.