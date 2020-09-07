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Меркель не исключает санкций против «Северного потока - 2»
15:44 07.09.2020 |
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключает введение против России санкций, которые могут коснуться и строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил в понедельник, 7 сентября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Канцлер присоединилась к заявлению министра иностранных дел ФРГ, которое он сделал на выходных", - заявил Зайберт, говоря о возможной реакции ЕС на отравление Алексея Навального.
Днем ранее глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) впервые увязал отравление Алексея Навального со строительством газопровода. "Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он.
Мас признал, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб германским и европейским компаниям. Вместе с тем, по его словам, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального.
Навальный был отравлен "Новичком"
Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 20 дней.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. Российское руководство отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.
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