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США перебрасывают военных и танки на учения в Литву
16:23 04.09.2020 |
Военные США в пятницу, 4 сентября, прибыли в Литву вместе с тяжелой бронетехникой для совместных учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде близ границы с Беларусью. Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы.
Развертывание для учений начали военные из второго батальона 69 полка второй бригады сухопутных сил США. В маневрах будут задействованы американские боевые танки Abrams, унифицированные гусеничне платформы Bradley, вездеходы и другая вспомогательная техника числом до 40 единиц. К учениям подключатся также литовские солдаты и дислоцированный в Литве сводный батальон передового базирования НАТО.
"Фактор сдерживания"
"Ротация американских войск в Литве является фактором сдерживания, имеющим особое значение для усилий НАТО в Балтийском регионе", - отметил министр обороны Раймундас Кароблис.
В оборонном ведомстве подчеркивают, что учения были запланированы заранее и "не связаны с какими-либо событиями в регионе".
Представитель литовской армии ранее сообщил, что в дополнение к войскам США в ежегодных маневрах с 14 по 25 сентября примут участие до 1000 военнослужащих, а также военные самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и еще ряда стран.
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