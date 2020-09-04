НАТО требует международного расследования отравления Навального

Причастные к отравлению российского оппозиционного политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности. Об этом, как сообщает из Брюсселя корреспондент DW, заявил по окончании специально созванного экстренного заседания послов всех 30 стран-участниц НАТО в пятницу, 4 сентября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Правительство РФ должно всецело сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для проведения непредвзятого международного расследования. Ответственные за это нападение должны предстать перед судом", - подчеркнул Столтенберг.

В ходе встречи постоянный представитель Германии при НАТО сообщил коллегам о результатах экспертизы, сделанной лабораторией бундесвера. По словам Йенса Столтенберга, эти результаты "доказали вне всякого сомнения", что Навального отравили боевым веществом из семейства "Новичок". "Использование такого оружия - ужасно. Все государства-члены НАТО были сегодня едины в осуждении этой атаки", - добавил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, теперь России необходимо ответить на "серьезные вопросы". НАТО также призвала Россию раскрыть программу "Новичок" для Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Йенс Столтенберг напомнил, что отравление Навального - не первое нападение на критиков российского режима, некоторых из них убили. "Это атака не только на одного человека, это атака на основные демократические права. Это также серьезное нарушение международного права, требующее международного ответа", - подчеркнул Столтенберг. Он добавил, что государства НАТО продолжат обсуждение последствий "отвратительного покушения на убийство" Навального, но отказался строить предположения, каким может быть международный ответ на это преступление.