Финансовые новости
- |
- 04.09.20
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НАТО требует международного расследования отравления Навального
15:53 04.09.2020 |
Причастные к отравлению российского оппозиционного политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности. Об этом, как сообщает из Брюсселя корреспондент DW, заявил по окончании специально созванного экстренного заседания послов всех 30 стран-участниц НАТО в пятницу, 4 сентября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Правительство РФ должно всецело сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для проведения непредвзятого международного расследования. Ответственные за это нападение должны предстать перед судом", - подчеркнул Столтенберг.
В ходе встречи постоянный представитель Германии при НАТО сообщил коллегам о результатах экспертизы, сделанной лабораторией бундесвера. По словам Йенса Столтенберга, эти результаты "доказали вне всякого сомнения", что Навального отравили боевым веществом из семейства "Новичок". "Использование такого оружия - ужасно. Все государства-члены НАТО были сегодня едины в осуждении этой атаки", - добавил генсек НАТО.
По словам Столтенберга, теперь России необходимо ответить на "серьезные вопросы". НАТО также призвала Россию раскрыть программу "Новичок" для Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Йенс Столтенберг напомнил, что отравление Навального - не первое нападение на критиков российского режима, некоторых из них убили. "Это атака не только на одного человека, это атака на основные демократические права. Это также серьезное нарушение международного права, требующее международного ответа", - подчеркнул Столтенберг. Он добавил, что государства НАТО продолжат обсуждение последствий "отвратительного покушения на убийство" Навального, но отказался строить предположения, каким может быть международный ответ на это преступление.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Точка в деле «Роттердам+»: чем закончилось самое "громкое" расследование НАБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Принуждение к свободной торговле: чем опасен прорыв в переговорах о ЗСТ с Турцией
|Новый кошмар для бизнеса. Как Зеленскому создадут «Бюро экономического беззакония»
|Все продано без нас: Будут ли бунтовать «слуги-мажоры» из-за торговли местами в списке
|Кампания за Фокина и Кравчука: Почему Банковая стала на защиту минских переговорщиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США перебрасывают военных и танки на учения в Литву
|НАТО требует международного расследования отравления Навального
|Столтенберг: Греция и Турция согласились на переговоры по восточному Средиземноморью
|Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг
|Суд в США признал массовую слежку АНБ за гражданами незаконной
|Против НАТО и санкций: грозит ли Черногории разворот к России
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%