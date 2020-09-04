Финансовые новости
- |
- 04.09.20
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Столтенберг: Греция и Турция согласились на переговоры по восточному Средиземноморью
09:21 04.09.2020 |
Греция и Турция согласились провести технические переговоры для снижения градуса конфликта в восточном Средиземноморье.
Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает "Европейская правда".
"После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов и аварий в восточном Средиземноморье", - заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что Греция и Турция являются ценными союзниками, и НАТО является важной платформой для консультаций по всем вопросам, которые затрагивают общую безопасность.
" Я остаюсь в тесном контакте со всеми заинтересованными союзниками, чтобы найти решение напряженности в духе солидарности НАТО " - отметил генсек.
У Греции были разногласия с соседней Турцией по целому ряду вопросов, включая претензии на углеводородные ресурсы в регионе, основанные на противоречивых претензиях по поводу протяженности их континентальных шельфов.
Напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Анкара отправила судно Oruc Reis для разведки газа и нефти в спорных регионах Средиземного моря. Сегодня Турция заявила, что продлевает работу судна до 12 сентября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый кошмар для бизнеса. Как Зеленскому создадут «Бюро экономического беззакония»
|Все продано без нас: Будут ли бунтовать «слуги-мажоры» из-за торговли местами в списке
|Кампания за Фокина и Кравчука: Почему Банковая стала на защиту минских переговорщиков
|Зеленский отказался комментировать дело скандального Окружного админсуда Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Столтенберг: Греция и Турция согласились на переговоры по восточному Средиземноморью
|Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг
|Суд в США признал массовую слежку АНБ за гражданами незаконной
|Против НАТО и санкций: грозит ли Черногории разворот к России
|Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН
|Аргентина договорилась о реструктуризации долга на $65 миллиардов
Это интересно
|Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов
|Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%