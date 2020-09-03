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Суд в США признал массовую слежку АНБ за гражданами незаконной
19:50 03.09.2020 |
Программа слежения за телефонными звонками и электронной перепиской, разработанная Агентством национальной безопасности США (АНБ) и разоблаченная семь лет назад бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, является противозаконной. Так постановил расположенный в штате Калифорния апелляционный суд 9-го округа США, сообщает в четверг, 3 сентября, агентство Reuters.
В постановлении отмечается, что сбор записей телефонных разговоров миллионов американцев бед ведома суда является нарушением "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" и может противоречить конституции страны. Также указано, что высокопоставленные американские чиновники, защищавшие программу, лгали, заявляя, что АНБ никогда умышленно не собирало информацию об американцах. Кроме того, на конкретном примере поставлено под сомнение утверждение руководителей спецслужб, что проводимый АНБ мониторинг телефонных связей и интернет-контактов сыграл решающую роль в борьбе с терроризмом.
Сноуден, вынужденный из-за своих разоблачений бежать в Россию, приветствовал решение суда. "Я не мог представить, что доживу до момента, когда суды расценят действия АНБ как противозаконные и в том же постановлении поставят мне в заслугу их разоблачение", - написал он в своем микроблоге Twitter.
Дело Эдварда Сноудена
В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи информационных сетей и сетей связи. Из файлов Сноудена следовало, например, что спецслужбы США прослушивали и мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel).
Власти США заочно предъявили Сноудену обвинение в хищении государственной собственности, раскрытии данных о национальной обороне и умышленной передаче секретной информации посторонним лицам. В совокупности ему грозит до 30 лет тюрьмы, а возможно, и смертная казнь.
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