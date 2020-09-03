Аргентина договорилась о реструктуризации долга на $65 миллиардов

Аргентина получила одобрение большинства кредиторов, согласившихся на план реструктуризации государственных облигаций на общую сумму $65 млрд.

Об этом сообщил министр экономики Аргентины Мартин Гусман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По словам министра, на обмен согласились держатели 93,55% облигаций, участвующих в программе реструктуризации. С учетом оговорок о коллективных действиях, страна сможет реструктурировать 99% облигаций.

"В последние дни мы работали над условиями предложения, которое получило значительное одобрение наших кредиторов", - сказал Гусман.

Как отмечает агентство, соглашение стало большим успехом для Аргентины. Сейчас страна пытается избежать девятого дефолта в своей истории и выйти из рецессии, которая длится уже третий год. Ожидается, что по итогам 2020 года аргентинская экономика сократится примерно на 12,5%.

Как сообщалось, в мае 2020 года Аргентина оказалась в состоянии дефолта уже в девятый раз в своей истории, не сумев произвести в срок процентные выплаты на общую сумму около $500 млн по трем выпускам гособлигаций.

Среди инвесторов, входящих в ключевые группы кредиторов Аргентины, - фонды BlackRock, Fidelity, T Rowe Price, VR Capital Group и Monarch Alternative Capital.

Реструктуризация долга даст Аргентине возможность возобновить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), который выделил стране кредиты на $44 млрд в период валютного кризиса в 2018 году. Аргентина рассчитывает, что сможет договориться с МВФ об отсрочке выплат по кредитам, срок которых приходится на 2021-2023 годы, что позволит стране избежать необходимости жесткой бюджетной экономии.