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Информация об агентстве
Аргентина договорилась о реструктуризации долга на $65 миллиардов
08:19 03.09.2020 |
Аргентина получила одобрение большинства кредиторов, согласившихся на план реструктуризации государственных облигаций на общую сумму $65 млрд.
Об этом сообщил министр экономики Аргентины Мартин Гусман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.
По словам министра, на обмен согласились держатели 93,55% облигаций, участвующих в программе реструктуризации. С учетом оговорок о коллективных действиях, страна сможет реструктурировать 99% облигаций.
"В последние дни мы работали над условиями предложения, которое получило значительное одобрение наших кредиторов", - сказал Гусман.
Как отмечает агентство, соглашение стало большим успехом для Аргентины. Сейчас страна пытается избежать девятого дефолта в своей истории и выйти из рецессии, которая длится уже третий год. Ожидается, что по итогам 2020 года аргентинская экономика сократится примерно на 12,5%.
Как сообщалось, в мае 2020 года Аргентина оказалась в состоянии дефолта уже в девятый раз в своей истории, не сумев произвести в срок процентные выплаты на общую сумму около $500 млн по трем выпускам гособлигаций.
Среди инвесторов, входящих в ключевые группы кредиторов Аргентины, - фонды BlackRock, Fidelity, T Rowe Price, VR Capital Group и Monarch Alternative Capital.
Реструктуризация долга даст Аргентине возможность возобновить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), который выделил стране кредиты на $44 млрд в период валютного кризиса в 2018 году. Аргентина рассчитывает, что сможет договориться с МВФ об отсрочке выплат по кредитам, срок которых приходится на 2021-2023 годы, что позволит стране избежать необходимости жесткой бюджетной экономии.
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