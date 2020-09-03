Саудовский кронпринц уволил военную верхушку страны

Шесть высокопоставленных саудовских генералов, в том числе два принца, уволены из вооруженных сил. Против них начато расследование в связи с "подозрительными финансовыми операциями в министерстве обороны", говорится в официальном сообщении королевского двора.

Самый высокопоставленный из смещенных военных - племянник короля Салмана принц Фахд бин Турки, командующий силами возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся с повстанцами-хуситами в Йемене. На его место назначен замначальника генштаба генерал-лейтенант Мутлак аль-Азима.

Угодил в опалу и сын Фахда бин Турки, принц Абдулазиз, служивший заместителем эмира (губернатора) провинции Джауф на севере страны и рассматривавшийся как перспективный член королевской фамилии.

Наблюдатели приписывают инициативу этого решения 35-летнему наследнику престола Мохаммеду бин Салману, правящему страной от имени своего отца, 85-летнего короля Салмана.

С момента своего фактического прихода к власти в 2016 году принц Мохаммед бин Салман действительно активно борется с коррупцией. Самый громкий эпизод такого рода имел место в 2017 году, когда несколько десятков принцев, министров и бизнесменов были задержаны в отеле "Ритц-Карлтон" в Эр-Рияде и освобождены после того, как вернули государству в общей сложности 106,7 млрд долларов.

Однако эксперты по Саудовской Аравии усматривают в очередном коррупционном деле не афишируемые внешне- и внутриполитические мотивы.

Неудачи в Йемене

С 2009 года саудовские войска, которыми с начала 2018 года командовал принц Фахд бин Турки, воюют в Йемене, где поддерживают официальное правительство против повстанцев-хуситов (разновидность шиитского направления ислама), которых спонсирует Иран.

Операция, по независимым оценкам, обходящаяся Эр-Рияду в миллиард долларов в месяц, пока результатов не приносит. Хуситы продолжат контролировать столицу Сану и самые густонаселенные районы Йемена. Иранцы поставили им ракеты, способные достичь Эр-Рияда.

Репутацию саудовских военных дополнительно испортили неточные авиаудары, в результате которых погибли многочисленные мирные жители.

Как считает эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Саймон Хендерсон, фактический правитель королевства Мохаммед бин Салман ищет способы дипломатично выйти из конфликта, не расписываясь в поражении и не давая Ирану дополнительных пропагандистских козырей.

Трудная трансформация

Саудовское королевство было создано в 1926-1932 годах вождем бедуинов Абдул-Азизом ибн Саудом, который не являлся родственником пророка Мохаммеда и рассматривался тогдашней арабской аристократией как выскочка. Силу и влияние ему принесли контроль над главными святынями ислама, Меккой и Мединой, и начало разработки богатейших залежей нефти.

После смерти первого короля в 1953 году Саудовская Аравия превратилась в уникальную монархию, где трон передавался не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему. Принцип старшинства строго не выдерживался: каждый король сам назначал себе первого и второго кронпринца. Некоторые братья не были достаточно авторитетны, либо сами не желали утруждать себя.

Всего у Абдул-Азиза было 45 сыновей от разных жен, шесть из которых стали королями.

Особым влиянием пользовалась так называемая "Семерка Судайри" - семеро сыновей Абдул-Азиза от одной матери, к которой принадлежит и нынешний король Салман.

После вступления Салмана на престол в январе 2015 года стало ясно, что он - последний король из числа сыновей Абдул-Азиза, и что прежний порядок исчерпал себя. Избрание короля из более чем 200 принцев третьего и четвертого поколений сулило стране нестабильность. Назрело превращение Саудовской Аравии в монархию обычного типа.

Эксперты предсказывали, что эта трансформация тоже не будет гладкой. Ставки были высоки: какая ветвь королевского дома сумеет основать династию, а кто лишится в будущем всякого шанса на трон.

Взойдя на престол, Салман назначил первым кронпринцем племянника Мохаммеда бин Найефа, сына своего брата Найефа, также принадлежащего к "Семерке Судайри", а вторым кронпринцем - собственного сына Мохаммеда бин Салмана.

Однако через год с небольшим в стране фактически произошел тихий переворот: наследником престола был назначен Мохаммед бин Салман, занявший также посты министра обороны, вице-премьера, генерального секретаря Королевского суда, главы совета по экономике и антикоррупционного комитета.

Мохаммед бин Найеф, его отец, и другой младший брат короля Салмана, Ахмед, исчезли из публичного пространства и, как писала в начале этого года Wall Street Journal, помещены под домашний арест.

Ныне уволенный и угодивший под следствие генерал Фахд бин Турки - сын еще одного из членов "Семерки Судайри" и, следовательно, кузен кронпринца.

Наблюдатели видят в этом проявление скрытой борьбы внутри верхушки правящей фамилии, где не все признают за кронпринцем безусловное право наследовать своему престарелому отцу.

С молодым преемником в мире связывают надежды на реформы в глубоко консервативной стране. Ему приписывают, в частности, данное в сентябре 2017 года разрешение саудовским женщинам водить машину. Однако его репутацию сильно испортило убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле в январе 2018 года.