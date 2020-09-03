Канцлер ФРГ выступила с заявлением об отравлении Навального

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Канцлер ФРГ выступила с заявлением об отравлении Навального

 

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) вечером в среду, 2 сентября, выступила в Берлине со специальным заявлением в связи с отравлением Алексея Навального. Поводом стали результаты исследований, проведенных токсикологической лабораторией бундесвера. DW публикует полный текст заявления главы немецкого правительства.

"Дамы и господа, сегодня в полдень я, министр финансов и вице-канцлер, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, министр юстиции и глава ведомства федерального канцлера были проинформированы о новых данных в деле Алексея Навального. И мы обсудили, как мы поступим с тем, что нам стало известно. Сегодня во второй половине дня мы уже письменно проинформировали вас об этом. Это ошеломляющая информация о попытке отравления одного из ведущих оппозиционных деятелей России. И поэтому мне важно еще раз высказать свою точку зрения.

Господин Навальный с 22 августа находится на лечении в Берлине - из гуманитарных соображений и в соответствии с желанием его семьи мы способствовали его транспортировке в Германию. "Шарите" обратилась к специализированным токсикологам бундесвера с запросом о проведении экспертизы взятых у господина Навального проб.

Специальная лаборатория бундесвера предоставила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению. Таким образом, можно с уверенностью сказать: Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я от имени всего федерального правительства осуждаю это самым решительным образом.

Я хотела бы использовать эту возможность и для того, чтобы выразить мое сочувствие Алексею Навальному и его семье, столкнувшейся с тяжелыми испытаниями. Я желаю ему оправиться от этого покушения - и надеюсь на это.

Ранее я также позвонила президенту Федеративной республики Германия и говорила с ним об этом новом развитии в деле Навального. Федеральное правительство также проинформировало партийные фракции в германском бундестаге. Федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Во второй половине дня МИД Германии проинформировал российского посла о результатах расследования. Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому поводу. Сейчас возникают очень серьезные вопросы, на которые может ответить и должно ответить только правительство РФ. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира. Мир будет ждать ответов.

Мы проинформируем наших партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования. Мы проведем совместные консультации и в свете российских заявлений примем решение о соответствующей совместной реакции. Преступление против Алексея Навального противоречит основополагающим ценностям и правам, которые мы отстаиваем".
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

02.09 Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

02.09 Депозитные ставки для физлиц 02.09.20

02.09 Банкиры ожидают от НБУ 3 сентября сохранения учетной ставки

02.09 За полгода активы НБУ выросли на 13%

02.09 Нацбанк отменил ограничение зарплат руководства на время карантина

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

02.09 Доллар 2 сентября дорожает к мировым валютам после падения до двухлетнего минимума

02.09 Консолидированная прибыль НБУ за I-пол. выросла в 12,5 раз за счет переоценки финансовых инструментов

02.09 Биржи АТР 2 сентября закрылись в основном ростом вслед за рынками США

02.09 Справочный курс гривны 2 сентября понижен на 3,34 коп до 27,6341 грн/$1

02.09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.09.20

02.09 Украинцы в августе продали наличной валюты на $151,2 млн больше, чем купили

02.09 Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов

02.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.09.20

02.09 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.09.2020

• дальше…

02.09 Бизнес не видит сдвигов в реформировании таможни – опрос ЕВА

02.09 Рада одобрила закон об отмене трудовых книжек

02.09 Рада одобрила до 2028 г. льготный режим ввоза оборудования для выпуска электромобилей

02.09 Рада приняла закон о строительных материалах без обязательного указания наличия опасных веществ

02.09 Налоговая служба четвертый месяц подряд перевыполнила план по сбору налогов

02.09 Рада усилила контроль за приватизацией госимущества

02.09 Доля нерезидентов в ПХГ Украины составляет почти треть от всех запасов

02.09 Цены на нефть 2 сентября держатся в плюсе в ожидании данных о запасах в США

02.09 Украина в рамках программы с МВФ обновила принципы стратегического реформирования госбанков

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

• дальше…

02.09 Канцлер ФРГ выступила с заявлением об отравлении Навального

02.09 Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/511678.php

02.09 Кулеба о заявлениях Лаврова об украинских экстремистах, направленных в Беларусь: «вор кричит - держите вора»

02.09 Китай планирует к 2030 году удвоить ядерный арсенал

01.09 Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС в Островце

01.09 Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов

01.09 Финляндия запустила «коронавирусное» приложение для отслеживания контактов

01.09 В Швеции начали массовое тестирование студентов для эксперимента

31.08 В ЕС начинает действовать новое законодательство по контролю безопасности и экологичности авто

31.08 Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня

31.08 ОАЭ прекратили экономический бойкот Израиля

31.08 Макрон заявил о своих сомнениях относительно «Северного потока-2»

28.08 Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши

28.08 Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку

28.08 Еще одна бывшая православная церковь в Стамбуле станет мечетью

• дальше…

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

28.08 Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

26.08 Две трети украинцев считают себя бедными

26.08 Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

26.08 Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

21.08 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

• дальше…

02.09 Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

02.09 Порошенко идет в мэры Киева? Почему Банковая испугалась билбордов лидера «Евросолидарности»

02.09 Кулеба о заявлениях Лаврова об украинских экстремистах, направленных в Беларусь: «вор кричит - держите вора»

02.09 Ход Леросом: Повторит ли Зеленский судьбу предшественников с «любыми друзями»

02.09 Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью

02.09 Стефанчук допустил смену министров экономики и финансов

01.09 Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка

01.09 Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

01.09 Большинство не имеет шансов: Почему «слуги» обвинят предшественников в том, что они проиграли местные выборы

01.09 У монобольшинства есть вопросы к Минфину и Минэкономики - Корниенко

31.08 Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

31.08 От Пристайко до Фокина: Зачем у Зеленского троллят украинцев донбасскими сценариями

31.08 КС рассмотрит дело по представлению 50 нардепов о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

31.08 США обеспокоены попытками Китая купить украинскую компанию «Мотор Сич»

31.08 Сытник остается директором НАБУ после решения Конституционного Суда, – заявление

• дальше…

02.09 Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/511678.php

02.09 Peugeot 3008 обновился: «клыки льва» и «упрощенный» гибрид

02.09 Исследователь выяснил, как Сатоши Накамото добыл свой первый миллион биткоинов

02.09 Oplus — загадочное детище OnePlus, Oppo и Realme

01.09 Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning

01.09 «Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами

01.09 Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией

01.09 Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска

01.09 Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%

01.09 Lexus ES впервые получил полный привод

31.08 Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами

31.08 Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль

31.08 Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class

31.08 Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex

31.08 Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно