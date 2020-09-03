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Канцлер ФРГ выступила с заявлением об отравлении Навального
23:20 02.09.2020 |
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) вечером в среду, 2 сентября, выступила в Берлине со специальным заявлением в связи с отравлением Алексея Навального. Поводом стали результаты исследований, проведенных токсикологической лабораторией бундесвера. DW публикует полный текст заявления главы немецкого правительства.
"Дамы и господа, сегодня в полдень я, министр финансов и вице-канцлер, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, министр юстиции и глава ведомства федерального канцлера были проинформированы о новых данных в деле Алексея Навального. И мы обсудили, как мы поступим с тем, что нам стало известно. Сегодня во второй половине дня мы уже письменно проинформировали вас об этом. Это ошеломляющая информация о попытке отравления одного из ведущих оппозиционных деятелей России. И поэтому мне важно еще раз высказать свою точку зрения.
Господин Навальный с 22 августа находится на лечении в Берлине - из гуманитарных соображений и в соответствии с желанием его семьи мы способствовали его транспортировке в Германию. "Шарите" обратилась к специализированным токсикологам бундесвера с запросом о проведении экспертизы взятых у господина Навального проб.
Специальная лаборатория бундесвера предоставила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению. Таким образом, можно с уверенностью сказать: Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать. И я от имени всего федерального правительства осуждаю это самым решительным образом.
Я хотела бы использовать эту возможность и для того, чтобы выразить мое сочувствие Алексею Навальному и его семье, столкнувшейся с тяжелыми испытаниями. Я желаю ему оправиться от этого покушения - и надеюсь на это.
Ранее я также позвонила президенту Федеративной республики Германия и говорила с ним об этом новом развитии в деле Навального. Федеральное правительство также проинформировало партийные фракции в германском бундестаге. Федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
Во второй половине дня МИД Германии проинформировал российского посла о результатах расследования. Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснение по этому поводу. Сейчас возникают очень серьезные вопросы, на которые может ответить и должно ответить только правительство РФ. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира. Мир будет ждать ответов.
Мы проинформируем наших партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования. Мы проведем совместные консультации и в свете российских заявлений примем решение о соответствующей совместной реакции. Преступление против Алексея Навального противоречит основополагающим ценностям и правам, которые мы отстаиваем".
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