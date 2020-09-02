Финансовые новости
- |
- 02.09.20
- |
- 10:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай планирует к 2030 году удвоить ядерный арсенал
08:53 02.09.2020 |
КНР намеревается к 2030 году в два раза увеличить количество стоящих у него на вооружении ядерных боеголовок, которых на данный момент у Китая насчитывается примерно 200 единиц, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на доклад Пентагона.
"За следующее десятилетие арсенал ядерных боеголовок Китая, который сейчас оценивается в, по меньшей мере, 200, планируется как минимум удвоить на фоне того, как Китай расширяет и модернизирует свои ядерные силы", - утверждается в докладе.
При этом согласно документу, в последующие пять лет военные Китая хотят довести количество боеголовок, предназначенных для межконтинентальных баллистических ракет, до 200 единиц.
В Пентагоне также предупредили, что Китай, развивающий технологии доставки ядерного оружия на стратегических бомбардировщиках, может скоро получить всю ядерную триаду и запускать ядерные ракеты с земли, воздуха и моря.
В Минобороны США отметили, что США беспокоят не столько масштаб наращивания ядерных сил Китаем, сколько демонстрируемые подобным образом Пекином долгосрочные планы усиления его военной мощи.
В минувшие выходные министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости укреплять ядерные силы США ввиду роста военной мощи Китая.
Между тем, напоминает The Hill, доклад Пентагона был обнародован на фоне попыток Вашингтона заменить договор СНВ-III в сфере контроля над ядерными вооружениями между США и РФ на документ, который бы включал в себя и КНР. Однако Китай ранее отказывался присоединиться к таким переговорам, указывая на гораздо более значительный, нежели китайский, американский ядерный арсенал.
В августе портал Axios со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли сообщил, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.
По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ход Леросом: Повторит ли Зеленский судьбу предшественников с «любыми друзями»
ТОП-НОВОСТИ
|Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью
|Гетманцев озвучил план борьбы с «тенью» в АПК
|Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка
|Большинство не имеет шансов: Почему «слуги» обвинят предшественников в том, что они проиграли местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай планирует к 2030 году удвоить ядерный арсенал
|Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС в Островце
|Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов
|Финляндия запустила «коронавирусное» приложение для отслеживания контактов
|В Швеции начали массовое тестирование студентов для эксперимента
|В ЕС начинает действовать новое законодательство по контролю безопасности и экологичности авто
Это интересно
|Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class
|Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex
|Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью
|Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов
|Microsoft меняет стратегию Windows 10. Нас ждёт только одно крупное обновление ОС в 2021 году
|Картина Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином» украдена в третий раз
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями