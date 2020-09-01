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Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов
09:16 01.09.2020 |
Глава Венесуэлы Николас Мадуро помиловал более 100 оппозиционных депутатов. Министр связи и информации Хорхе Родригес огласил их имена на пресс-конференции в понедельник, 31 августа. Он объяснил решение официального Каракаса "интересами национального примирения". Среди помилованных - соратник лидера оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Моррера, взятый под стражу в марте 2019-го по подозрению в терроризме.
В Боливарианской Республике 6 декабря ожидаются выборы в парламент. Гуайдо и основные оппозиционные силы призывают бойкотировать голосование, считая выборы обманом.
В Венесуэле свыше полутора лет продолжается борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо. В январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 государствами. Однако Николас Мадуро, на стороне которого находится армия, по-прежнему удерживает власть в стране.
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