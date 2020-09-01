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Финляндия запустила «коронавирусное» приложение для отслеживания контактов
08:57 01.09.2020 |
Органы здравоохранения Финляндии в понедельник запустили долгожданное мобильное приложение для отслеживания контактов для борьбы с распространением COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Каждый из нас может начать использовать его, хотя это совершенно добровольно... и с полной защитой данных. С помощью этого приложения мы можем защитить себя и своих близких", - заявила на пресс-конференции постоянный секретарь Министерства социальных дел и здравоохранения Кирхе Варгила.
Она сообщила, что приложение, основанное на технологии связи Bluetooth, не будет раскрывать личность другим пользователям. Оно поможет отследить неизвестные контакты, если человек достаточно долго оставался неподалеку от лица, у которого позже был обнаружен COVID-19.
Варгила сказала, что в рамках второго этапа разработки программы ее будет сделано совместимой с аналогичными программами, которые используются в других странах-членах Европейского Союза.
Приложение было создано частной финской компанией-разработчиком программного обеспечения Solita после того, как она выиграла открытый конкурс в июне.
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