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В Швеции начали массовое тестирование студентов для эксперимента
08:50 01.09.2020 |
В Швеции в понедельник началось массовое тестирование студентов в университете Умео - 20 000 сотрудников и студентов пройдут тест в ближайшие дни с экспериментальной целью.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Исследования в университете Умео организовано, чтобы выяснить, как очное обучение в университетских кампусах влияет на распространение инфекции.
В течение двух недель 20 000 студентов и сотрудников университета будут протестированы дважды. На сегодня это крупнейшее подобное тестирование в Швеции. Национальный центр по вопросам пандемии и шведская армия окажут помощь в проведении тестов.
"Это большой эксперимент. В первую неделю мы проведем тестирование, чтобы узнать, сколько человек инфицированы, а потом через неделю мы снова проверим, сколько человек заразились", - сказал шведскому телевидению Андерс Йоханссон, исследователь, специализирующийся на инфекционных заболеваниях.
Помимо двойного тестирования, участники также смогут заполнять дополнительные анкеты о своих симптомах. Любое лицо с симптомами, похожими на коронавирусной болезни, сможет пройти тест дома.
Результаты эксперимента могут быть интересны на национальном и международном уровнях, ведь распространение коронавируса растет во многих странах на фоне ослабления карантина.
Хотя в Швеции не было жесткого карантина, в стране все же есть опасения относительно того, как будет распространяться инфекция, когда люди вернутся на работу и учебу после летних каникул.
Во многих странах, включая Швецию, сейчас наблюдается распространение болезни в основном среди молодых людей.
Агентство общественного здравоохранения заявило, что результаты исследования в Умео могут быть использованы "среди прочего, в качестве основы для целевых мероприятий, анализа и моделирования".
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