Финансовые новости
- |
- 28.08.20
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Еще одна бывшая православная церковь в Стамбуле станет мечетью
10:39 28.08.2020 |
Превратив всемирно известный собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взялся за другую бывшую православную церковь в этом городе. 21 августа Эрдоган подписал указ, согласно которому отныне мусульманские богослужения будут проводиться в монастыре Хора в Стамбуле, в ансамбль которого входит византийская церковь Христа Спасителя в Полях.
Как и собор Святой Софии, монастырь Хора является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание, расположенное в стамбульском районе Фатих, было построено в VI веке во времена Византийской империи и превращено в мечеть в 1511 году после захвата Константинополя турками-османами. А в 1945 году правительство Турецкой республики присвоило церкви статус музея, после чего ее открыли для туристов.
Бывшая церковь Христа Спасителя славится своими уникальными и хорошо сохранившимися фресками и мозаиками. В последние дни в соцсетях можно увидеть множество видеороликов, на которых запечатлены длинные очереди перед музеем. Судя по всему, многие хотят в последний раз увидеть произведения искусства, прежде чем указ Эрдогана вступит в силу - ведь ожидается, что византийские фрески впредь будут закрыты шторами.
Стамбул - культурная столица Турции
Ожидается, что решение Эрдогана превратить музей Хора в мечеть повлечет за собой новый виток напряженности. Его аналогичные действия в отношении собора Святой Софии в июле 2020 года уже вызвали шквал критики по всему миру.
Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей, в частности, заявил, что собор является одним из важнейших объектов культурного наследия и принадлежит не только его непосредственным владельцам, но и "всему человечеству". Обеспокоенность изменением статуса собора выразили и в Русской православной церкви, а также во Всемирном совете церквей, в Ватикане и Европарламенте.
Похожей реакции стоит ожидать и сейчас. Глава Ассоциации поддержки фондов греческих общин (RUMVADER) Лаки Вингас сожалеет о последнем решении Эрдогана. Стамбул - культурная столица Турции, и его культурное разнообразие нельзя ставить под сомнение, подчеркивает Вингас в беседе с DW.
Все больше греков покидают Стамбул
На взгляд главы RUMVADER, бескомпромиссная позиция турецких властей будет способствовать дальнейшей маргинализации национальных и религиозных меньшинств в стране. По его словам, многие молодые жители Турции с миграционными корнями теперь все чаще ищут работу за границей.
"За последние 15 лет в Стамбул переехало много греков. Они успешно интегрировались и вносят свой вклад в жизнь общества. То, что сейчас многие размышляют над тем, чтобы вернуться в Грецию, вызывает у меня беспокойство", - признался Лаки Вингас.
Политический маневр Эрдогана
Искусствовед Осман Эрден также расценивает действия Эрдогана как покушение на культурно-историческое наследие Стамбула. Статус музея, который на протяжении десятилетий сохранялся за собором Святой Софии и монастырем Хора, был знаком того, что в Стамбуле чтят все его историческое прошлое без исключений, полагает Эрден.
"Этот статус никогда не был направлен против Османской империи или ислама", - подчеркивает он и сетует на то, что история Стамбула с каждым днем все сильнее политизируется. Это несправедливо по отношению к историческому прошлому города, отмечает искусствовед.
Антрополог Айше Чавдар считает превращение бывших христианских церквей в мечети политическим маневром. "На муниципальных выборах в июне 2019 года кандидат от партии Эрдогана проиграл в Стамбуле представителю оппозиции. Теперь президент и его сторонники, по всей видимости, ищут другие способы оставить в городе свой след", - поясняет она.
И добавляет, что тем самым власти посылают населению четкий сигнал - смотрите, мол, мы все еще здесь. По словам Чавдар, это будет иметь далекоидущие последствия: политикам, которые в будущем сменят Эдогана и его правительство, будет крайне сложно повернуть процесс исламизации вспять.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Политическое надгробие. Как и на кого рухнет «мирный план Зеленского»
|Возвращение Саакашвили в Грузию: Незатейливый пиар или радикальная авантюра
|Кличко — автор Революции достоинства: Поверят ли киевляне в новый образ мэра
|Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еще одна бывшая православная церковь в Стамбуле станет мечетью
|Кулеба: Украина все контакты с белорусской стороной поставила на паузу
|Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business
|Опрос: россияне увидели за протестами в Беларуси «провокации из-за рубежа»
|Что не так с крупнейшим газовым месторождением Турции в Черном море
|Задержание в Беларуси 33 «вагнеровцев» – это совместная операция украинских и американских спецслужб, заявил Путин
Это интересно
|Mozilla сделала Firefox для Android похожим на версию для ПК
|Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series
|Microsoft научила Word расшифровывать речь и аудиозаписи. Но есть нюансы
|Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8
|ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка
|Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями
|В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет