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Что не так с крупнейшим газовым месторождением Турции в Черном море
18:06 27.08.2020 |
Заявленные Турцией объемы крупнейшего в Черном море газового месторождения Сакарья в 320 млрд куб м могут не соответствовать действительности. Об этом пишет Deutsche Welle.
"Цифра вызывает сомнение, так как была объявлена после слишком короткого срока разведки", - объясняет изданию Нейт Шенккам, глава департамента специальных исследований в Freedom House. Он добавляет, что Турция должна представить больше доказательств своей оценки, а также обнародовать отчеты о расчете стоимости добычи, прогнозной цене добытого газа, и суточного объема добычи.
Также вызывают сомнения заявления президента страны Реджепа Эрдогана о том, что газ из нового месторождения появится на турецком рынке уже в 2023 году.
"У Турции мало опыта глубоководной добычи газа, у месторождения сложная геология и до сих пор не сообщается, каким образом и куда будет транспортироваться добытый газ", - цитирует DW Эшли Шерман, аналитика энергорынка из Wood Mackenzie. По ее словам, может понадобится около 10 лет, пока не начнется промышленная эксплуатация месторождения Сакарья.
Турция планирует добывать газ мощностями госкомпании TRAO, однако, чтобы наладить добычу ей придется создавать совместное предприятие с крупной нефтегазодобывающей компанией. Пока Турция настаивает, что будет разрабатывать месторождение одна, но может привлечь иностранных партнеров для строительства газопровода.
Разработка месторождения вблизи морских границ Румынии и Болгарии может привести к геополитическому напряжению в черноморском регионе, что негативно повлияет на темпы добычи, добавляет DW. Недалеко от месторождения Сакарья добычу газа ведет Румыния и российская Роснефть.
В прошлом году Турция экспортировала энергоесурсов на $41 млрд, напоминает издание.
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