WSJ: глубокий спад в богатых экономиках сигнализирует о долгом восстановлении

Богатые экономики мира этой весной испытали самый сильный спад, по крайней мере, за шесть десятилетий, что подтверждается данными, опубликованными в среду. При этом повторные вспышки нового коронавируса означают, что возврат к докризисным уровням, вероятно, будет трудным.

В среду Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что валовой внутренний продукт 37 ее стран-членов (в основном, богатых) во 2-м квартале упал на 9,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое сильное падение за всю историю наблюдений, начавшуюся в 1960 году. Предыдущее сильное падение ВВП было зафиксировано в 1-м квартале 2009 года, на 2,3%, то есть, на пике мирового финансового кризиса.

Опросы и другие данные показывают, что экономическая активность начала восстанавливаться уже в мае, когда некоторые страны смягчили ограничения, направленные на сдерживание вируса.

Экономисты ожидают, что сильное восстановление будет наблюдаться в 3-м квартале, при этом восстановление активности будет самым сильным в тех экономиках, которые продемонстрировали самый сильный спад во 2-м квартале. Они считают, что глубина этого спада отражает жесткость и длительность ограничительных мер, которые с тех пор были в целом отменены.

Однако уже появились признаки того, что рост числа инфицированных и вновь вводимые ограничения, направленные против инфекции, оказывают давление на рост, и такая ситуация будет сохраняться, пока не появится широко доступной вакцины.

"Мировая экономика восстанавливается, и худшее, вероятно, уже позади, - сказал Жером-Жан Хаели, главный экономист Swiss Re. - Но ситуация серьезная. Утраченное производство уже не вернуть".

Великобритания за этот период пережила самый сильный спад ВВП, на 20,4%, который более чем в два раза превышает спад на 9,5% в США. В Финляндии зафиксирован самый слабый спад, на 3,2%, а в Корее - на 3,3%. Однако в Китае, который не является членом ОЭСР, ВВП вырос на 11,5%, а это отражает тот факт, что он стал первой страной, перенесшей пандемию, а также первой страной, которая ввела и сняла ограничения.

В июне ОЭСР сообщила, что мировой ВВП может сократиться в этом году на 6%, если страны смогут избежать второй волны пандемии и введения сдерживающих мер. Но она предупредила, что новые вспышки вируса приведут к более глубокому спаду, на 7,6%, и частично будут препятствовать восстановлению, которое может начаться в 2021 году.

Помимо ущерба, вызванного новыми ограничениями, вводимыми некоторыми странами, где наблюдаются повторные вспышки инфекции, скорость восстановления будет зависеть от того, сколько будет потеряно рабочих мест и сколько компаний обанкротятся в результате снижения активности.

Правительства предоставляют огромные средства для поддержки как компаний, так и домохозяйств за последние месяцы, но существуют опасения, что эта поддержка может ослабнуть, прежде чем начнется выздоровление экономики. В США законодатели пока оказались неспособны согласовать новый пакет мер стимулирования, и даже если они это сделают, то эта задержка может замедлить рост.

"Ущерб будет нанесен даже если мы думаем, что в конце концов соглашение будет достигнуто", - говорит Итан Харрис, аналитик Bank of America.

Что касается Европы, то правительства стран, наиболее пострадавших от пандемии, уже столкнулись с высоким уровнем долга, и хотя ЕС согласился предоставить некоторую помощь, она будет доступна только в 2021 году.

Центральные банки готовятся обеспечить дальнейшее стимулирование, при этом их руководители принимают участие в ежегодной конференции в Джексон-Хоул на этой неделе, чтобы выработать условия, при которых эта помощь будет предоставляться.

Но некоторые их них опасаются, что слишком большая поддержка, направленная не по назначению, будет препятствовать росту в среднесрочной перспективе, так как она сохранит на плаву компании, у которых не было бы будущего без этой помощи.

"Один из ключевых рисков - это то, что у нас нет стратегии выхода, - сказал Хагели из Swiss Re. - Мы должны сохранить динамику капитализма".