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Минторг США внес в «черный список» несколько российских НИИ из-за работ по химоружию
09:29 27.08.2020 |
Министерство торговли США внесло в "черный список" 33-й Центральный научно-исследовательский институт, три объекта 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
Уведомление об этом решении министерство опубликовало в федеральном реестре США.
Обычно в этот список вносятся предприятия, деятельность которых, по мнению Вашингтона, угрожает национальной безопасности США или идет вразрез с американскими внешнеполитическими приоритетами. Как правило, фигурантам списка либо запрещают покупать в США продукцию двойного назначения, либо делают этот процесс более сложным.
В пояснениях бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США говорится, что причиной включения российских НИИ в список стало их участие в работе над химоружием.
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