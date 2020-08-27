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Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в первом полугодии 2020 года стал Азербайджан
12:39 26.08.2020 |
Турция в первом полугодии 2020 года сократила импорт газа из России на 41,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поставки газа из Ирана за этот период упали на 46%.
Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, передает БизнесЦензор.
По данным EPDK, общий объем импорта природного газа в Турцию в январе-июне снизился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 22,48 млрд кубометров.
В том числе 12,15 млрд кубометров пришлись на трубопроводный газ, а 10,33 млрд кубометров - на сжиженный (LNG, СПГ).
При этом объем импортированного в Турцию газа по трубопроводам снизился на 24,8%, а закупки СПГ - увеличились на 44,8%.
Крупнейшим поставщиком газа в Турцию в первом полугодии 2020 года стал Азербайджан. Объем закупок газа из этой страны вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,44 млрд кубометров, что связано с увеличением поставок голубого топлива по Трансанатолийскому газопроводу (ТАНАП).
В то же время доля России в турецком импорте голубого топлива снизилась на 41,5% - до 4,68 млрд кубометров. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года из России было импортировано 7,99 млрд кубометров газа. В прошлом году Россия занимала лидирующую позицию в рейтинге поставщиков природного газа в Турцию.
Доля Ирана на рынке Турции снизилась на 46% - до 2,03 млрд кубометров. В апреле, мае и июне нынешнего года природный газ из Ирана не импортировался.
При этом Турция стала закупать СПГ из новых стран. В январе-июне 2020 года крупнейшим поставщиком СПГ в Турцию стал Алжир - 2,99 млрд кубометров. Большая доля турецких закупок СПГ пришлась также на Катар. За отчетный период из Катара было импортировано 2,85 млрд кубометров СПГ, что на 124% больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщалось, 8 января на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток".
"Турецкий поток" является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.
С запуском в январе 2020 года "Турецкого потока" экспортные мощности "Газпрома" на турецком рынке достигли рекордных 31,7 миллиарда кубометров газа в год и при сохранении текущего спроса на трубопроводный газ больше половины из этого объема останется невостребовано.
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