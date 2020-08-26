Денис Лавникевич / Деловая столица

Когда-то перенос промышленных производств в Китай был главным трендом глобализирующейся экономики. Так мир "вскормил дракона". И теперь хочет потратить еще больше денег, чтобы вырвать ему зубы с когтями.

«Вход - доллар, выход - два доллара», - это выражение явно не вспоминали многочисленные западные компании, которые в 90-х азартно, буквально наперегонки, переносили свои фабрики в Китай - или строили их там с нуля, или инвестировали в местных производителей. Низкая себестоимость производства и реальная защищенность инвестиций привлекали так сильно, что политические риски отходили на второй план, а проблемы вроде нынешнего коронакризиса - и вовсе не брались в расчет.

Но теперь маятник качнулся в обратную сторону. Сперва президент США Дональд Трамп сделал возвращение производств из Китая в Штаты частью государственной политики, а затем пандемия Covid-19 одним махом разорвала цепочки поставок, остановила тысячи фабрик и развернула мировую экономику обратно, от глобализации производств к их регионализации.

Плюс еще сама Поднебесная была поймана на нечестном поведении - как минимум, там пытались скрыть информацию о коронавирусе, а как максимум - украсть разработки по вакцине, и скупали подешевевшие акции промышленных компаний.

Дорогая перестройка

В общем в какой-то момент стало понятно: мировому бизнесу необходима перестройка, включающая возвращение промышленных производств в страны, в которых они начинали работать первоначально, а также в государства с более демократическими правительствами. Ну и в любом случае - больше не стоит разбрасывать фабрики по всему миру, лучше чтобы производители комплектующих были поближе к сборочному конвейеру.

Недавно Трамп заявил, что Штаты начнут предоставлять налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Китая. Цель этой политики - снизить зависимость американской экономики от цепочек поставок, включающих производителей из КНР.

Уже после этого Bank of America (BofA) опубликовал исследование, в котором указывалось, что за следующие пять лет американские и европейские компании потратят порядка $1 трлн на вывод производственных операций из Китая. Причем прогноз этот первоначально базируется на опросе, который эксперты BofA провели в январе нынешнего года, еще до пандемии. Тогда он указал на наличие "реальной и структурной" тенденции к движению от глобализации к локализации.

Теперь же новый опрос показал, что компании в 80% глобальных секторов промышленности столкнулись с разрушением цепочек поставок в период пандемии. И это подтолкнуло 75% из них к тому, чтобы расширить планы возвращения производства из-за рубежа. Так что теперь, говорят эксперты BofA, стало очевидным наличие "тектонических сдвигов". В обзоре сказано, что расходы, связанные с переносом производств, сократят рентабельность акционерного капитала компаний на 70 базисных пунктов (б.п.). "Это будет существенно, но не неприемлемо", - отмечают в банке.

Самые высокоприбыльные отрасли, в том числе здравоохранение и технологии, смогут справиться с ростом расходов, в то время как другим, возможно, придется прибегнуть к привлечению средств за счет размещения облигаций или дополнительных эмиссий акций.

Аналитики BofA рекомендуют инвесторам покупать акции компаний, работающих в сфере инженерного строительства и оборудования, автоматизации, а также производителей электрического и электронного оборудования, полагая, что они могут выиграть в результате тренда к локализации производства.

Ну и тут, конечно, стоит понимать: триллион долларов, о котором говорится в отчете Bank of America, - это деньги, которые компании из разных стран инвестируют в восстановление производств или у себя на родине, или в таких «альтернативах Китаю», как Мексика, Тайвань, Индонезия, Малайзия, Бразилия и т.п. Украина - тоже. Более того, наша страна может стать очень предпочтительным вариантом для европейских компаний в рамках регионализации производств. Рабочая сила у нас довольно дешевая и высокопрофессиональная, а логистика - предельно удобная для европейцев.

Выигрышная декитаизация

Некоторые из последних новостей уже указывают на то, что Украина, вполне вероятно, выиграет от «декитаизации» мировой промышленности. Другое дело, что сейчас говорить о суммах потенциально возможных инвестиций пока преждевременно. Все будет зависеть от нас самих.

«Я вижу несколько серьезных последствий для мировой экономики, как позитивных, так и негативных. С одной стороны, возвращение производств в страны «золотого миллиарда» и создание новых заводов у их союзников и сателлитов - однозначно хорошо в том плане, что это позволит сбить безработицу, резко выросшую на фоне коронакризиса, - сказал в комментарии для «ДС» польский эксперт МВФ Кшиштоф Стрыйковски. - По нашим оценкам, в странах ЕС безработица сократится на 30-45% от нынешнего уровня в зависимости от страны, в США прогнозировать сложнее, но минимум 20% снижения будет точно. Плюс консолидируются, окрепнут уже существующие региональные союзы, такие как между США, Канадой и Мексикой».

С другой стороны, отмечает эксперт, начнет расти безработица в том же Китае и других странах АТР; будут падать доходы - людей и бизнеса. Это значит, что эти страны будут вести себя более агрессивно - тот же Пекин начнет укреплять отношения с Москвой и Тегераном, обострять ситуацию в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. То есть мир станет более беспокойным, что бизнесу совсем не способствует.

Тут стоит отметить, что крупный американский и европейский бизнес не в восторге от необходимости релоцировать производства на родину, да и вообще раздражен из-за глобального противостояния между Китаем и США. Ведущие американские корпорации десятилетиями зарабатывали миллиарды долларов на дешевой рабочей силе и выгодных условиях работы в КНР. Банки имели свой доход от листинга китайских компаний на биржах в США и других западных странах. Всем им хотелось бы сохранить нейтралитет, сделать так, чтобы торговая война обошла их стороной. Однако после коронакризиса это уже вряд ли возможно.

Компании на выход

Недавно ключевой поставщик компьютерных комплектующих и сборщик готовой продукции для Apple и других IT-компаний - Foxconn - заявил об увеличении доли продукции, выпущенной за пределами Китая. К концу первого полугодия 2020 г. она составила 30% против 25% в тот же период годом ранее. Пока рост сравнительно небольшой, но председатель совета директоров корпорации Юн Лю сказал о намерении наращивать мощности в других странах Азии. По его словам, Китай сохранит значительную роль в производственной империи Foxconn, но «его дни в качестве мировой фабрики сочтены».

В свою очередь, аналитическая компания Gartner еще в июне представила исследование, в котором указала: около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год. Это, прежде всего, IT-компании, представители тяжелой промышленности, а также продовольственной индустрии. Тон задают американские корпорации, но вот Forbes еще год назад писал, что и две трети работающих в Китае европейских фирм также задумываются - или активно проводят - политику постепенной релокации заводов на родину.

У этого процесса кроме Дональда Трампа и коронакризиса есть и более долговременные, фундаментальные причины. Главная из них - рост уровня жизни и размера оплаты труда на производствах Китая. За последний десяток лет зарплаты в КНР росли в реальном выражении в среднем на 8% в год. К 2019 г. средняя зарплата в 37 крупнейших городах страны составила 8,4 тыс. юаней (более $1,2 тыс.). Даже зарплаты рабочих-мигрантов, самой бедной части китайской городской рабочей силы, составляют около 4 тыс. юаней. Для сравнения: 10 лет назад они получали в месяц чуть больше 1400 юаней.

Итак, Украина, как и вся Европа, может выиграть от «декитаизации» мировой промышленности. Главное, чтобы мы сами себе в очередной раз не навредили созданием негативного имиджа в глазах инвесторов.