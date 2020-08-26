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Съезд республиканцев номинировал Трампа в президенты США
09:59 25.08.2020 |
За два с половиной месяца до президентских выборов в США действующий глава Белого дома Дональд Трамп формально номинирован на съезде Республиканской партии кандидатом на пост главы государства. Как и ожидалось, делегаты из всех штатов проходящего в Шарлотте (штат Северная Каролина) съезда единогласно проголосовали в понедельник, 24 августа, за выдвижение кандидатуры Трампа.
Официально принять свое выдвижение Трамп должен в речи в четверг, 27 августа.
В качестве кандидата в вице-президенты США делегаты съезда, прошедшего преимущественно виртуально, поддержали Майка Пенса.
Трамп обвинил демократов в намерении "украсть выборы"
Выступая на партийном мероприятии, Трамп обвинил Демократическую партию в намерении манипулировать выборами. "Они пытаются украсть выборы у республиканцев", - заявил американский президент. Ранее он неоднократно говорил, что у него вызывают серьезные опасения возможные массовые фальсификации из-за высокой доли голосующих по почте в связи с эпидемией коронавируса.
На прошлой неделе демократы выдвинули в президенты бывшего вице-президента Джо Байдена. Выборы в США пройдут 3 ноября.
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