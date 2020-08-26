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Власти Флориды дали зеленый свет выпуску в окружающую среду 750 миллионов генно-модифицированных комаров
10:57 25.08.2020 |
Цель эксперимента - сократить популяцию этих вредных насекомых, являющихся переносчиками лихорадки денге, вируcа чикунгунья, желтой лихорадки, вируса Зика и других болезней.
Экоактивисты говорят о непредсказуемых последствиях, возможном ущербе для экосистем и появлении неуязвимых для инсектицидов комаров-мутантов. Одна группа назвала проект "Парком юрского периода".
Осуществляющая его компания отрицает вред для человека и природы и приводит в доказательство список исследований, профинансированных государством.
Пилотный проект по выпуску комаров начнется в 2021 году на архипелаге Флорида-Киз и продлится два года.
Почему только самцы?
В мае нынешнего года федеральное Агентство охраны окружающей среды разрешило британской компании Oxitec создать партию генетически модифицированных мужских особей комара Aedes aegypti под кодовым названием OX5034.
Людей кусают только самки комаров, которым нужна кровь для откладывания яиц. План заключается в том, чтобы создать генно-модифицированных самцов, которые будут скрещиваться с самками Aedes aegypti.
В организмах этих самцов содержится особый белок, из-за которого все родившиеся от них самки не доживут до зрелости. Самцы будут выживать и передавать смертоносный для самок ген следующим поколениям комаров.
В результате количество комаров Aedes aegypti должно снизиться, а заодно и опасность распространяемых ими инфекционных заболеваний.
На этой неделе управление контроля за комарами архипелага Флорида-Киз утвердило план.
Опасны ли насекомые-мутанты?
Почти 240 тысяч человек подписали онлайн-петицию против "испытательного полигона насекомых-мутантов".
"Не продиктованный необходимостью выпуск генетически модифицированных комаров создает риск для жителей Флориды, окружающей среды и находящихся под угрозой исчезновения видов в разгар пандемии [Covid-19], говорится в заявлении экологической организации "Друзья Земли".
На сайте Oxitec сказано, что компания ранее провела тестирование в Бразилии, и оно дало положительный результат.
"За последние несколько лет мы выпустили около миллиарда наших комаров. Опасности для природы и человека нет", - заявил один из ученых Oxitec агентству Ассошиэйтед пресс.
Компания намерена в 2021 году осуществить аналогичную операцию в Техасе. Разрешение на федеральном уровне получено, но власти штата пока раздумывают.
Комары Aedes aegypti активно распространяются на юге Флориды. Они часто встречаются в городской черте, где обитают в стоячих водоемах. В некоторых местах, в том числе на островах, у них выработалась невосприимчивость к пестицидам.
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