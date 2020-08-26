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«Мы были правы»: премьер Швеции защищает стратегию страны в борьбе с коронавирусом
09:49 25.08.2020 |
Премьер-министр Швеции Стефан Левен говорит, что это было правильное решение не вводить строгие меры изоляции - несмотря на цифры, показывающие, что уровень смертности в стране намного выше, чем у ее соседей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
В отличие от большей части Европы, Швеция не вводила официальных запретов, не закрывала свои школы и не настаивала на том, чтобы жители носили маски на людях.
До сих пор от COVID-19 умерло 5810 шведов - гораздо более высокий уровень смертности, чем в соседних Норвегии, Дании и Финляндии.
После критики по поводу таких цифр Левен все равно настаивает, что страна выбрала лучший способ борьбы с распространением вируса.
"Стратегию, которую мы приняли, я считаю правильной-защитить отдельных людей, ограничить распространение инфекции. То, что обсуждалось больше всего, и то, что мы сделали по-другому в Швеции, состояла в том, что мы не закрывали школы. Сейчас есть немало людей, которые считают, что мы были правы" - сказал премьер Швеции.
Хотя Швеция в основном полагалась на добровольные меры социальной дистанционности, она ограничила общественные сборы и ввела карантин в своих домах престарелых, которые, как и во многих других странах, сильно пострадали.
Сейчас, по мере ослабления мер социальной дистанции, во многих европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания.
В Швеции в последние недели наблюдается снижение как количества инфекций, так и смертности.
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