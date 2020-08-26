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В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса
09:45 25.08.2020 |
В немецком Лейпциге в субботу, 22 августа, прошли три тестовых концерта поп-певца Тима Бендцко (Tim Bendzko). Так исследователи из Галле-Виттенбергского университета изучают, как распространяется коронавирус. Все зрители заранее сдали тест на COVID-19, во время концерта на них были маски.
На концерты пришли более 1400 человек, сообщает медиакомпания WDR. На каждом из мероприятий были разные условия: так, на одном из них зрители соблюдали дистанцию, на другом - нет. На зрителях были специальные датчики, с помощью которых ученые могут отслеживать их передвижения. Участникам эксперимента также предоставили флуоресцентные дезинфицирующие средства, таким образом ученые смогут выяснить, к чему зрители прикасались особенно часто. Исследователи также изучат, как в это время в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус.
На основании этих данных ученые хотят создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты должны быть готовы осенью.
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