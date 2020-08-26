США и Евросоюз впервые за 20 лет договорились о снижении пошлин

Соединенные Штаты и Европейский Союз подписали соглашение о пакете мер по снижению пошлин, который расширит доступ к экспортным рынкам США и ЕС на сотни миллионов долларов. Это первое снижение пошлин, согласованное США и ЕС за более чем два десятилетия.

Об этом сообщили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и торговый комиссар Европейского Союза Фил Хоган, передает БизнесЦензор.

Как говорится в тексте заявления, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров с США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более $111 млн. ЕС отменит пошлины задним числом, начиная с 1 августа 2020 года сроком на пять лет.

В свою очередь США снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимостью $160 млн, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо и зажигалки для сигарет.

Снижение американских пошлин также будет проведено задним числом с 1 августа 2020 года.

"В рамках улучшения отношений между ЕС и США это взаимовыгодное соглашение принесет положительные результаты как американской, так и европейской экономике. Мы хотели бы, чтобы этот таможенный пакет ознаменовал начало процесса, который приведет к дополнительным соглашениям, создавая более свободную, справедливую и обоюдную трансатлантическую торговлю", - заявили посол Лайтхайзер и комиссар Хоган.