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Еврокомиссия договорилась с четвертым разработчиком вакцины от коронавируса
15:51 20.08.2020 |
Европейская комиссия предварительно договорилась о закупке будущей вакцины от коронавируса с четвертой компанией-разработчиком, европейской CureVac.
Как пишет "Европейская правда", об этом сегодня объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия выполняет свои обязательства по обеспечению доступа к вакцине от коронавируса. Мы завершили переговоры и скоро подпишем соглашение с CureVac. Это четвертая компания, с которой мы заключаем соглашение, далее будут другие, чтобы диверсифицировать наш портфель", - отметила Урсула фон дер Ляйен.
Ожидается, что в дальнейшем с компанией будет подписано соглашение о законтрактовании вакцины (Advance Purchase Agreement), такое, как уже подписали с AstraZeneca.
Если после всех испытаний вакцина окажется действенной и безопасной, ЕС планирует первой партией закупить 225 млн доз от имени всех стран-членов.
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