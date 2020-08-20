Финансовые новости
- |
- 20.08.20
- |
- 12:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю
11:52 20.08.2020 |
Госсекретарь США Майк Помпео предостерег Россию и Китай от игнорирования требования США запустить механизм восстановления санкций ООН в отношении Ирана. Об этом он заявил в среду, 19 августа, в эфире телеканала Fox News.
Отвечая на вопрос, грозят ли в противном случае санкции уже Москве и Пекину, Помпео сказал: "Совершенно верно". Ранее в этот день США американский президент Дональд Трамп заявил о планах вернуть штрафные меры ООН против Тегерана. В Госдепартаменте уточнили, что Помпео отправится 20-21 августа в Нью-Йорк, чтобы инициировать восстановление санкций в Совбезе ООН. Речь идет в том числе и об оружейном эмбарго.
В своем выступлении Помпео заявил, что режим санкций в отношении Ирана несомненно будет возобновлен, после чего "мир станет безопаснее". "У иранцев не будет возможности приобретать российские средства ПВО, китайские танки и все, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал госсекретарь США.
Могут ли США требовать санкций ООН против Ирана
Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН, которая ратифицировала ядерную сделку с Ираном, согласованную в 2015 году. В соответствии с этим пунктом, в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников может затребовать восстановление штрафных мер - и другие стороны не могут наложить вето на это требование.
Однако Соединенные Штаты заявили об одностороннем выходе из соглашения по иранской ядерной программе еще в 2018 году. В связи с этим Великобритания, Германия и Франция и другие полагают, что США более не считаются участником сделки и не имеют правовой возможности требовать возобновления санкций ООН против Тегерана, отмечает агентство AFP. В Белом доме, напротив, убеждены, что формально Вашингтон имеет право воспользоваться этим механизмом, так как участвовал в подписании резолюции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти
|Сумасшедшая попытка переиграть всех: Зачем Тимошенко помогает Зеленскому и Медведчуку мочить Порошенко
|Подарок Кличко и Порошенко. Как Верещук вляпалась в «секту Путина»
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление
|США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю
|Трамп опубликовал записи Деркача
|Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионажа
|Во Франции маски для лица стали обязательными на работе
|ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях «Брекзита»
Это интересно
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line