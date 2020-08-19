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Во Франции маски для лица стали обязательными на работе
13:58 19.08.2020 |
Во Франции маски для лица будут обязательными на рабочих местах, за исключением отдельных офисов, где их можно будет снимать.
Об этом заявила министр труда Элизабет Борнэ после встречи с представителями профсоюзов и работодателей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
До конца августа маска будет обязательной в коридорах, раздевалках, в открытых офисах и во время встреч. Без масок можно будет работать только в частных офисах, где человек не контактирует с другими людьми.
Борнэ заявила, что "необходимо было систематизировать, как рекомендовано Высшим советом общественного здравоохранения (HCSP), ношение масок на всех закрытых и общих рабочих помещениях".
Министр добавила, что маски считаются профессиональным защитным снаряжением и, следовательно, должны оплачиваться работодателями.
Она также рекомендовала по возможности удаленную работу.
В последние дни во Франции наблюдаются всплески новых случаев коронавируса, особенно в густонаселенных районах Парижа и Марселя.
16 августа в стране зарегистрировали более 3000 заражений, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантина в мае.
Напомним, в конце июля Франция ввела масочный режим во всех закрытых общественных местах.
Кроме того, местные органы власти могут самостоятельно принимать решение об обязательности маски в общественных местах на улице. В Париже такое требование начало действовать с 10 августа.
На днях объявили, что запрет на массовые мероприятия с участием более 5000 человек продолжится как минимум до 30 октября.
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