Во Франции маски для лица стали обязательными на работе

Во Франции маски для лица будут обязательными на рабочих местах, за исключением отдельных офисов, где их можно будет снимать.

Об этом заявила министр труда Элизабет Борнэ после встречи с представителями профсоюзов и работодателей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

До конца августа маска будет обязательной в коридорах, раздевалках, в открытых офисах и во время встреч. Без масок можно будет работать только в частных офисах, где человек не контактирует с другими людьми.

Борнэ заявила, что "необходимо было систематизировать, как рекомендовано Высшим советом общественного здравоохранения (HCSP), ношение масок на всех закрытых и общих рабочих помещениях".

Министр добавила, что маски считаются профессиональным защитным снаряжением и, следовательно, должны оплачиваться работодателями.

Она также рекомендовала по возможности удаленную работу.

В последние дни во Франции наблюдаются всплески новых случаев коронавируса, особенно в густонаселенных районах Парижа и Марселя.

16 августа в стране зарегистрировали более 3000 заражений, что является наибольшим показателем с момента ослабления карантина в мае.

Напомним, в конце июля Франция ввела масочный режим во всех закрытых общественных местах.

Кроме того, местные органы власти могут самостоятельно принимать решение об обязательности маски в общественных местах на улице. В Париже такое требование начало действовать с 10 августа.

На днях объявили, что запрет на массовые мероприятия с участием более 5000 человек продолжится как минимум до 30 октября.