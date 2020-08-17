Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО

Министерство обороны США создало рабочую группу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). Это сделано с целью улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении подобных феноменов, сообщил Пентагон в пятницу, 14 августа. Деятельностью группы будет руководить военно-морское министерство Соединенных Штатов - одно из управлений видов вооруженных сил, входящих в структуру Минобороны.

Миссия группы состоит в обнаружении, анализе и составлении каталога НЛО, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности США. Минобороны считает приоритетом безопасность сотрудников и своей деятельности, отметили в Пентагоне. Ведомство серьезно относится к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны летающих объектов, не получивших на это разрешение, и изучает информацию о каждом подобном инциденте.

В конце 2017 года стало известно о секретной "Программе по выявлению угроз в воздушном и космическом пространстве", запущенной Минобороны США в 2007 году. По сведениям американских СМИ, на проект было выделено 22 млн долларов, а его инициатором выступил тогдашний лидер демократического большинства в Сенате США Гарри Рид, глубоко интересовавшийся космическими феноменами. Пентагон подтвердил существование программы, однако подчеркнул, что проект был свернут в 2012 году из-за экономии средств.