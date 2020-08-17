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Турция отказывается идти на уступки в конфликте с Грецией
10:51 17.08.2020 |
Турция не откажется от претензий на спорные районы в восточном Средиземном море и продолжит вести на них геологоразведочные работы. Об этом в субботу, 15 августа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы никогда не допустим бандитизма на нашем континентальном шельфе", - подчеркнул он, добавив, что Турцию не заставят согнуться ни санкции, ни угрозы.
Исследовательское судно Oruc Reis, ведущее геологоразведочные районы в спорных районах, по его словам, продолжит свою работу до 23 августа. Судно сопровождают военные суда турецкого флота.
Конфликт между Турцией и Грецией разгорелся из-за спорных районов на востоке Средиземного моря - границы между зонами там, установленные, согласно соглашению между Ливией и Турцией, находятся в противоречии с границами, установленными между Грецией и Египтом. Евросоюз призывает Турцию остановить бурение в спорных районах. Накануне военные суда Турции и Греции опасно сблизились, вооруженные силы обеих стран приведены в состояние повышенной боеготовности.
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