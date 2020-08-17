Финансовые новости
- |
- 17.08.20
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США и Польша подписали соглашение о размещении американских солдат
10:39 17.08.2020 |
Госсекретарь США Майкл Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак в субботу, 15 августа, подписали в Варшаве соглашение о размещении дополнительно 1000 военнослужащих Соединенных Штатов в Польше на ротационной основе. Подобный шаг "усиливает гарантию того, что наши солдаты в случае угрозы - для Польши или для США - встанут плечом к плечу", - заявил на церемонии подписания польский президент Анджей Дуда.
Документ предусматривает прибытие в Польшу частей Пятого армейского корпуса США с военной базы Форт-Нокс в штате Кентукки. В данный момент в Польше находится порядка 4500 американских солдат и офицеров.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение существенно сократить численность американских военнослужащих в Германии. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил глава Белого дома. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военнослужащих, из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены Североатлантического альянса, а еще 6400 возвратятся в США, однако многие по ротации будут задействованы в других государствах Европы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Режим без тишины. О чем говорят первые итоги объявленного перемирия
|В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко
|Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина прекращает соглашение с Россией о торговых представительствах
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Турция отказывается идти на уступки в конфликте с Грецией
|США и Польша подписали соглашение о размещении американских солдат
|В Минске прошла самая массовая акция протеста в истории Беларуси
|Евросоюз: выборы в Беларуси сфальсифицированы, начинаем работу над санкциями
Это интересно
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
|Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class