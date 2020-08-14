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Китай опасается лишения доступа к долларовой системе из-за конфликта с США, – Reuters
15:05 14.08.2020 |
Резкая эскалация напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина вызвала опасения в Китае об усилении финансовой войны, которая может привести к тому, что страна лишится доступа к глобальной долларовой системе.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
Китайские чиновники и экономисты в последние месяцы публично обсуждают худшие сценарии, при которых Китаю перекроют доступ к расчетам в долларах. Также есть опасения, что Вашингтон заморозит или конфискует часть огромных вложений Китая в госдолг США.
Эти опасения привели к новым призывам укрепить глобальное влияние юаня, чтобы уменьшить зависимость от доллара.
Некоторые экономисты даже поддерживают идею проведения расчетов в юанях при экспорте китайских вакцин против коронавируса и рассматривают способы обойти расчеты в долларах с помощью цифровой версии валюты.
Угроза финансового "разделения" Китая и США становится "ясной и настоящей", сказал Шуан Дин из Standard Chartered.
"Интернационализация юаня была полезной. Сейчас она становится необходимой," - сказал он.
Любая попытка Вашингтона отрезать Китай от долларовой системы или ответные меры Пекина по продаже крупной части госдолга США могут потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике, считают аналитики.
"Мы должны мысленно подготовиться к тому, что Соединенные Штаты исключат Китай из долларовой системы расчетов", - сказал Рейтер экономист BOC International Гуань Тао.
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