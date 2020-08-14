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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США задержали четыре танкера с иранским топливом - СМИ

08:12 14.08.2020 |

Мир

 

США задержали четыре танкера, груженые иранским топливом, и перевозят их в порт Хьюстона, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Американский чиновник подтвердил изданию задержание четырех судов "Беринг", "Белла", "Луна" и "Панди".

Он пояснил, что танкеры были задержаны без применения военной силы. При этом не уточняется, где именно происходило задержание и какие ведомства участвовали в этом.

Сообщается, что танкеры якобы были частью схемы, созданной иранским бизнесменом, связанным с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), чтобы уклониться от американских санкций в отношении бизнеса с Ираном.

Министерство юстиции США отказалось комментировать изданию информацию о задержании.

Отмечается, что в июле прокуратура США подала иск о конфискации бензина на борту четырех танкеров, и впоследствии судья выдал ордер на арест.

При этом топливо не может быть изъято до тех пор, пока танкеры не войдут в территориальные воды США.

Как сообщают СМИ, владельцы четырех судов согласились отплыть в США после переговоров с американским правительством.

Уточняется, что ордер распространяется только на грузы, находящиеся на борту "Беллы", "Беринга", "Панди" и "Луны", но не на сами танкеры.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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