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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США могут остановить поставки сырой нефти в Беларусь

 

В Вашингтоне рассмотрят возможность введения санкций против Минска, заявил госсекретарь США Майк Помпео в среду, 12 августа, находясь с визитом в Чехии. Его ответы на вопросы журналистов опубликованы на сайте Госдепартамента США.

По словам Помпео, в США встревожены тем, как прошли президентские выборы в Беларуси, и "глубоко разочарованы тем, что они не были более свободными и справедливыми". США будут работать вместе с "европейскими друзьями", чтобы выработать соответствующую реакцию на благо белорусского народа.

Не исключив вероятности введения санкций и прекращения поставок нефти в Беларусь, госсекретарь подчеркнул, что будут рассмотрены разные варианты реагирования, но "важно обозначить критерии". Санкции могут быть введены как в одностороннем, так и в многостороннем порядке. "Прошло еще слишком мало времени после этих выборов, и мы должны посмотреть на то, как сложится ситуация в ближайшем будущем".

Реакция Берлина и европарламентариев на выборы в Беларуси

В тот же день в Берлине официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что, по мнению правительства ФРГ, Светлану Тихановскую угрозами заставили обратиться к белорусам с просьбой прекратить акции протеста. Берлин потребовал от властей в Минске освободить всех задержанных в последние дни.

Ранее, 11 августа, группа из более чем 20 европарламентариев заявила, что они отказываются признать законность выборов президента Беларуси и не считают их "свободными и справедливыми". Законодатели призвали руководство Евросоюза ввести целевые санкции против всех причастных "к фальсификации" результатов выборов, применению "насилия и репрессиям".
По материалам: Deutsche Welle
 

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